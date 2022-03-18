Їх підвела безграмотність: Лещенко про фейк щодо комп’ютера із "планами ударів"

Росія продовжує використовувати технологію віддзеркалення для того, аби звинувачувати Україну в бомбардуваннях, які здійснює сама ж Росія.

Про це розповів журналіст Сергій Лещенко, передає 24 канал. Цього разу окупанти стверджують, що знайшли спеціальний комп’ютер Український Збройних Сил, де позначено цілі, куди мали влучити ЗСУ. Але цього разу ворога підвела безграмотність.

До теми Окупанти звинувачують Україну в підготовці хімічної зброї: Лещенко спростував інформацію

Слово "об’єкт" написано із використанням російської букви "э", а не української "є". Ось так окупанти проколюються на дрібницях,

– каже Лещенко.

Нагадаємо, розуміючи, що весь світ вбачає можливу підготовку аргументації для хімічної атаки проти України, російська пропаганда включила свій традиційний механізм – віддзеркалення. Окупанти звинувачують Україну в тому, що вона нібито збирається нанести удар хімічною зброєю та отруйними речовини проти мирних громадян.

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