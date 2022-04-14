Їх саме життя закриє, – Данілов про можливу заборону Московського патріархату

Секретар РНБО пояснив, що після такої війни мати якийсь стосунок до Московії – це взагалі нонсенс.

До речі Епіфаній закликав всі громади УПЦ Московського патріархату перейти у ПЦУ

Данілов додав, що все це було нам насаджено нам свого часу.

І ми розуміємо, чому репетує Путін – тому що він розуміє, що без Києва, без Печерської лаври, без Софії, імперії немає. Що у них там? Болота,

– сказав політик.

Чи заборонять УПЦ МП

У Верховну Раду внесли законопроєкт, який може повністю заборонити діяльність російської православної церкви.

Він передбачає, що усю церковну власність управління РПЦ в Україні протягом 48 годин з дня ухвалення цього закону мають інвентаризувати та націоналізувати.

Релігійні громади, монастирі і духовні навчальні заклади Московського патріархату можуть змінити свою підлеглість впродовж 14 днів.

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