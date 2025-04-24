Їх вбила Росія: у Києві прощаються з 17-річним Данилом Худею та його батьками

У Києві 28 квітня прощаються із загиблими унаслідок цинічного обстрілу Росії, який відбувся 24 квітня. Так, в останню путь проводять 17-річного Данила Худю та його батьків.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода".

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У Києві прощаються із загиблою родиною

У понеділок, 28 квітня, у Києві в останню путь проводять 17-річного Данила Худю та його батьків, які загинули внаслідок масованої атаки 24 квітня. На прощання прийшли рідні, друзі, однокласники хлопця, сусіди та просто кияни.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблих. Світла та вічна пам'ять.

Прощання з Данилом та його батьками у Києві: дивіться відео

Прощання із загиблими унаслідок атаки по Києву: дивіться відео

Відомо, що сестра Данила нині перебуває у лікарні. Її першою деблокували з-під завалів та відразу відправили до лікарні.

Друзі ж Данила чекали, що його також врятують. На жаль, його тіло деблокували з-під завалів у Святошинському районі вже увечері, врятувати хлопця не вдалося. Навіть після сумної звістки друзі Данила не йшли з місця трагедії, а залишилися, аби підтримати один одного.

"Він був найкращим другом. Учора він вигулював мою собаку. А тепер його просто немає. У це важко повірити. Усі плачуть і не можуть усвідомити, що так сталося. Він був просто хорошою людиною, дуже", – сказала журналістам подруга Данила Вікторія.

Нагадаємо, що унаслідок масованого обстрілу 24 квітня у Києві загинуло 12 людей, ще 87 зазнали поранень.