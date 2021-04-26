Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл карантинних обмежень по областях України. У червоній зоні залишилось 10 регіонів.

Найбільші показники госпіталізації хворих фіксують на Хмельниччині – 99,4 та у столиці – 58,3. Нормою МОЗ вважає госпіталізацію 60 на 100 тисяч хворих.

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Які області залишились у червоній зоні

Загалом карантин в Україні продовжили до 30 червня. До переліку областей, які мають дотримуватись жорсткого карантину, увійшли такі регіони:

місто Київ та Київська область;

Житомирська область;

Запорізька область;

Миколаївська область;

Полтавська область;

Сумська область;

Харківська область;

Хмельницька область;

Чернігівська область.

Останніми із переліку червоних карантинних зон вийшли Одещина та Львівщина. Про це повідомили у неділю, 25 квітня. Ці області потрапили до жовтої зони.

Жовта та помаранчева зони

Також до жовтої карантинної зони увійшли ще 4 регіони. Серед них Херсонська, Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області.

Водночас у помаранчеву зону потрапило 9 регіонів. Зокрема мовиться про такі області: Вінницьку, Волинську, Дніпропетровську, Донецьку, Кіровоградську, Луганську, Рівненську, Тернопільську і Черкаську.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

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