Їхали – не доїхали: ЗСУ завадили росіянам налагодити понтонну переправу

На Київщині неподалік Гостомеля окупанти хотіли влаштувати понтонну переправу. Проте їхня бронетехніка так нікуди й не доїхала – постарались ЗСУ.

Знешкодженими окупантами похвалились у Сухопутних військах Збройних Сил України. Там навіть поділились фото "обвугленої" ворожої техніки.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 3 тижня війни

ЗСУ знищили танки, що готувались до переправи

Наші козаки їх трохи підсмажили. Слава Нації,

– написали українські захисники.

Зазначимо, що ворог продовжує обстрілювати населені пункти, що неподалік від української столиці. Так під вогонь ворога потрапив Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат. На щастя, персонал та пацієнтів евакуювали до цього.

Тим часом перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що українські військові планують відбити ті угруповання ворога, які зараз розмістилися поблизу української столиці.

Президент Зеленський відвідав поранених військових: більше у відео