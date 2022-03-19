Їхали-їхали та не приїхали: ССО перехопили й знищили машини забезпечення росіян

В російських військах значні проблеми з логістикою та забезпеченням. Наші Сили спеціальних операцій ЗСУ роблять все, аби ці проблеми стали ще більшими.

У Генштабі ЗСУ запевнили, що тотальний спротив російським окупантам продовжується. Так ССО повністю знищили машини забезпечення, яким не вдалось дістатись до місця призначення.

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Замість техніки залишився металобрухт

Техніка повністю вигоріла. Ремонту цей металобрухт не підлягає.

А скоро забуяє зелень і наші сіроманці з Командування Сил спеціальних операцій ЗС України та досвідчені мисливці з Територіальної оборони прискорять "демілітаризацію" збройних сил Росії,

– наголосили в Генштабі ЗСУ.

Зазначимо, що напередодні українські захисники знищили кілька колон техніки окупантів в Миколаївській та Сумській області. Втрати ворога наразі уточнюють.

Знищили машини забезпечення Росії / Фото Генштабу ЗСУ

Ось що залишилось від ворожої техніки / Фото Генштабу ЗСУ

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