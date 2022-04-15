Їхав в жіночому одязі: епічне відео затримання чоловіка на кордоні з Молдовою

В Одеській області прикордонники, поліцейські та територіальна оборона затримали 26-річного чоловіка. Він їхав у таксі у бік кордону.

Про це 15 квітня повідомили у Держприкордонслужбі. Зазначили, що чоловік був в жіночому одязі й планував потрапити до Молдови.

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"З собою також мав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. За спробу незаконного перетинання кордону на чоловіка оформили документи адмінпровадження та поінформували територіальний центр комплектування", – повідомили прикордонники.



Чоловік незаконно хотів перетнути кордон / Фото Держприкордонслужби

Затримання ухилянта: дивіться відео

Схожий випадок

У Чернівецькій області, на пункті пропуску "Порубне", чоловік одягнув жіноче вбрання, перуку та навіть зробив макіяж. Він був з дитиною і намагався перетнути кордон. Охоронцям рубежу ухилянт показав паспорт дружини.