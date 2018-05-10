Їхав "на Берлін": в Одесі поліція ганялась за авто з радянським прапором

В Одесі правоохоронці затримали автомобіль із "червоним" прапором та забороненою радянською символікою на ньому.

BMW із "блатними" номерними знаками "PATRON" та червоним прапором, що стирчав із вікна, затримали у Київському районі Одеси, інформує прес-служба поліції.

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Після того, як транспортний засіб порушника правоохоронці помітили поблизу площі 10 Квітня, водій спробував втекти.

Проте у Київському районі міста поліцейські таки затримали авто-порушників.

На червоному прапорі із забороненою радянською символікою був зображений танк та "красувався" промовистий напис "На Берлін".

Правоохоронці почали розслідування за цим фактом. Тепер порушникові загрожує обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий термін з конфіскацією майна.

До слова, 9 травня в Одесі відбувалась пропагандистська акція "Безсмертний полк", де також була помічена заборонена радянська символіка та так звані "георгіївські стрічки".