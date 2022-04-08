Їхня мета очевидна – знищити нашу державу, – штаб ООС про обстріл Краматорська
Джерело:Штаб ООС
Ворожі війська обстріляли ракетами "Точка У" переповнений вокзал у Краматорську: десятки загиблих та поранених. В Операції Об'єднаних сил кажуть - цинічне варварство росіян не має меж та кордонів.
Російські фашисти продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирних мешканців, зазначили у штабі ООС. Касетними боєприпасами обстріляли вокзал, де було 4 тисячі осіб.
До теми Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей
Люди тікали від звірств російських нелюдів
Жінки та діти з районів бойових дій тікали від звірств російських нелюдів вглиб країни. Чекали на евакуаційний потяг, однак вбивча зброя кремля дістала їх і тут, за десятки кілометрів від лінії зіткнення,
– написали українські військові.
Варварство росіян не має меж і кордонів. Дії російських військових не залишають сумнівів у тому, що їхня мета – знищити нашу державу.
Опір Збройних Сил України солдати держави-агресорки подолати не можуть, зазначили українські захисники. Єдине, на що вони здатні, – це воювати з мирним населенням.
Що відомо про обстріл вокзалу у Краматорську:
- Ворог обстріляв залізничний вокзал у Краматорську ракетами "Точка У". У цей час там перебували 4 тисячі людей.
- Всі вони чекали на евакуацію із зони бойових дій.
- Жертвами злочинних дій ворога стали щонайменше 39 людей, близько 90 людей отримали поранення.
- Краматорські лікарні не справляються з великою кількістю постраждалих.
Варто переглянути: реакція президента Зеленського на обстріл у Краматорську