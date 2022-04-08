Їхня мета очевидна – знищити нашу державу, – штаб ООС про обстріл Краматорська

Ворожі війська обстріляли ракетами "Точка У" переповнений вокзал у Краматорську: десятки загиблих та поранених. В Операції Об'єднаних сил кажуть - цинічне варварство росіян не має меж та кордонів.

Російські фашисти продовжують руйнувати українські міста та вбивати мирних мешканців, зазначили у штабі ООС. Касетними боєприпасами обстріляли вокзал, де було 4 тисячі осіб.

До теми Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких 4 дітей

Люди тікали від звірств російських нелюдів

Жінки та діти з районів бойових дій тікали від звірств російських нелюдів вглиб країни. Чекали на евакуаційний потяг, однак вбивча зброя кремля дістала їх і тут, за десятки кілометрів від лінії зіткнення,

– написали українські військові.

Варварство росіян не має меж і кордонів. Дії російських військових не залишають сумнівів у тому, що їхня мета – знищити нашу державу.

Опір Збройних Сил України солдати держави-агресорки подолати не можуть, зазначили українські захисники. Єдине, на що вони здатні, – це воювати з мирним населенням.

Що відомо про обстріл вокзалу у Краматорську:

Ворог обстріляв залізничний вокзал у Краматорську ракетами "Точка У". У цей час там перебували 4 тисячі людей.

Всі вони чекали на евакуацію із зони бойових дій.

Жертвами злочинних дій ворога стали щонайменше 39 людей, близько 90 людей отримали поранення.

Краматорські лікарні не справляються з великою кількістю постраждалих.

Варто переглянути: реакція президента Зеленського на обстріл у Краматорську