Їм не вдасться окупувати Славутич, – Єрмак

Андрій Єрмак відреагував на вторгнення російських окупантів до Славутича. Він опублікував фото українського мітингу в місті та заявив – ворогам місто не отримати.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак показав світлини українських акцій протесту, які проходять у Славутичі.

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Повідомлялося, що 26 березня окупанти зайшли у Славутич та зараз намагаються встановити свій режим. Також, за даними ЗМІ, росіяни викрали мера міста.

Мітинг у Славутичі / Фото Андрій Єрмак

Та містяни не бояться загарбників: тисячі людей вийшли на мітинг проти окупантів. Люди принести жовто-блакитні стяги та закликають росіян забиратися.

Їм не вдасться окупувати Славутич,

– прокоментував спротив українців Андрій Єрмак.

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