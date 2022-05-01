Їмо раз у день, а сухарик із варенням був нашою паскою, – захисник Маріуполя

Захисники Маріуполя перебувають у надскладних умовах. Запасів їжі та ліків вже практично немає.

Це фото сухарика з варенням, яке поширили в мережі було нашою паскою, розповів командир 12 бригади Нацгвардії Денис Шлега, який перебуває в Маріуполі.

Важливо Тільки останній цивільний покинув "Азовсталь" – окупанти знову почали обстріл

Захисники їдять раз в день

Їмо раз в день, їжу забезпечує особовий склад. Однак воїни мужньо тримаються. Шлега переконує, що його стан здоров'я задовільний.

Зізнається, що для оборонців Маріуполя зараз найстрашніше, аби ворог не захопив ще більше українських земель.

Найстрашніше – не побачити свою родину,

– додав командир.

Він зазначив, що з кожним днем ворог все більше тисне.

Ситуація в Маріуполі – надскладна

Маріуполь перебуває у блокаді понад 2 місяці. У місті – гуманітарна катастрофа. Люди там живуть без світла, опалення, ліків, їжі та води, а окупанти знущаються з них.

У сховищах "Азовсталі" в Маріуполі перебували майже 1 500 людей. Українські оборонці контролюють територію заводу, його називають фортецею Маріуполя.

Росіяни не погоджувались на евакуацію цивільних, 2 місяці вони не пропускали жодного автобуса в місто. Виїхати люди могли хіба на власному транспорті.

Однак 1 травня таки почалася евакуація цивільних з "Азовсталі". Президент Володимир Зеленський близько 17:40 повідомив, що звідти вже вивезли приблизно сотню людей. Це жінки, діти та старші люди. Перша група вже їде до Запоріжжя.

Шлега ж зауважив, що в бункерах "Азовсталі" ще залишились декілька сотень цивільних. Крім того, там досі перебувають майже 500 поранених захисників Маріуполя та дуже багато полеглих. Поранених немає змоги лікувати, тому їх теж необхідно якомога швидше забрати.

До слова, як тільки завод покинув останній цивільний, який мав евакуюватись сьогодні, загарбники знову відкрили вогонь.

Окупанти щодня обстрілюють територію "Азовсталі". Великдень не став виключенням. Попри обстріли, бійці спробували приготували святкові "Азовстальські млинці" та поділилися ними з цивільними.

Дивіться більше – Зеленський підтвердив евакуацію 100 цивільних з Азовсталі: