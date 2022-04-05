Їй було лише 23: у боях під Києвом загинула легендарна "Амазонка" Ніна Кваша
Джерело:72 ОМБр ім. Чорних Запорожців
Під Києвом загинула бойовий медик 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Ніна Кваша. Вона була старшим солдатом із позивним "Амазонка".
Дівчина родом із Білоцерківського району Київщини. Вона працювала медиком у цивільному житті, але потім пішла служити у "72-ку", яка дислокується в Білій Церкві.
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Загинула у боях за Київщину
Під час повномасштабного вторгнення росіян разом із підрозділом Ніна боронила Київщину. Чорні Запорожці були в найгарячіших точках.
"Амазонка" загинула поблизу села Мощун Гостомельської ОТГ. Їй було всього 23 роки. Точна дата її смерті невідома, це дні між 12 та 14 березня. Попрощалися з Квашею в її рідному селі аж наприкінці березня.
Люди пам'ятатимуть минуле і знатимуть обличчя героїв, які билися за цю землю. Як-от обличчя "Амазонки", яка загинула в якийсь із днів середини березня поблизу Мощуна,
– мовиться у дописі бригади.
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