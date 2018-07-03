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"Її джип ледь не збив пані Людмилу": Геращенко вимагає від Москалькової перепросити Денісову

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Тетяна Москалькова, Людмила Денісова
Тетяна Москалькова, Людмила Денісова / Фото із відкритих джерел

Джип омбудсмена РФ Тетяни Москалькової ледь не збив уповноважену Верховної Ради з питань людини Людмилу Денісову.

Через цю "відверто хамську поведінку" українська сторона вимагає вибачень від уповноваженої з прав людини РФ.

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Про це Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко написала у своєму Facebook.

Вона зазначила, що у вівторок у її приймальню телефонували з російського номера і представились нібито помічником омбудсмена РФ.

Геращенко каже, що впевнена, що це їй телефонували російські пранкери.

Принагідно віце-спікер звернулась до самої російської омбудсвумен і закликала її перепросити за те, що ледь не збила свою українську колегу Людмилу Денісову.

Читайте також: "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину

Ми чекаємо від Москалькової офіційних вибачень перед її колегою пані Денисовою за відверто хамську поведінку, не гідну інституту обмудсмена, коли її джип ледь не збив пані Людмилу, а "бояриня Москалькова навіть не вийшла привітатися", й зробила все, аби зірвати домовленості президентів,
– написала Геращенко.

28 червня під час перебування під стінами колонії "Білий ведмідь" у Росії, де утримують українського режисера Олега Сенцова, кортеж омбудсмена РФ Тетяни Москалькової демонстративно проїхав повз уповноважену Верховної Ради України Людмилу Денісову.


За майже два тижні перебування у Росії українському омбудсменові так і не вдалось відвідати жодного утримуваного в РФ українця.

2 липня віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів у Росії. Зокрема, заради звільнення Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, а також захоплених у полон українців на Донбасі Україна готова передати Росії 23 осіб.

Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Українці в полоні РФ Обмін полоненими Ірина Геращенко Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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