"Її джип ледь не збив пані Людмилу": Геращенко вимагає від Москалькової перепросити Денісову

Джип омбудсмена РФ Тетяни Москалькової ледь не збив уповноважену Верховної Ради з питань людини Людмилу Денісову.

Через цю "відверто хамську поведінку" українська сторона вимагає вибачень від уповноваженої з прав людини РФ.

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Про це Перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко написала у своєму Facebook.

Вона зазначила, що у вівторок у її приймальню телефонували з російського номера і представились нібито помічником омбудсмена РФ.

Геращенко каже, що впевнена, що це їй телефонували російські пранкери.

Принагідно віце-спікер звернулась до самої російської омбудсвумен і закликала її перепросити за те, що ледь не збила свою українську колегу Людмилу Денісову.

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Ми чекаємо від Москалькової офіційних вибачень перед її колегою пані Денисовою за відверто хамську поведінку, не гідну інституту обмудсмена, коли її джип ледь не збив пані Людмилу, а "бояриня Москалькова навіть не вийшла привітатися", й зробила все, аби зірвати домовленості президентів,

– написала Геращенко.

28 червня під час перебування під стінами колонії "Білий ведмідь" у Росії, де утримують українського режисера Олега Сенцова, кортеж омбудсмена РФ Тетяни Москалькової демонстративно проїхав повз уповноважену Верховної Ради України Людмилу Денісову.



За майже два тижні перебування у Росії українському омбудсменові так і не вдалось відвідати жодного утримуваного в РФ українця.

2 липня віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко оголосила список росіян, яких Україна готова обміняти на своїх політв'язнів у Росії. Зокрема, заради звільнення Сенцова, Кольченка, Сущенка, Гриба, Балуха, Панова, а також захоплених у полон українців на Донбасі Україна готова передати Росії 23 осіб.