Їзда по горах завершилась травмою: у Карпатах перекинувся турист на квадроциклі

У Карпатах отримав травму турист з Києва. Чоловік катався на квадроциклі на горі Васкул та перекинувся. Без допомоги рятувальників він обйтись не зміг.

Повідомлення про те, що у киянина проблеми, рятувальник отримали близько 18:00 2 жовтня. Інцидент стався на горі Васкул, що за 2 кілометри від гори Піп Іван Чорногірський.

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Квадроцикл туриста перекинувся

35-річний турист катався на горі на квадроциклі та перекинувся. Вже за пів години до постраждалого прибули рятувальники. Ще через 45 хвилин турист був на споті Піп Іван.

Потерпілого рятувальники повезли в село Явірник на квадроциклі, там на нього чекали медики. Вони і надали туристу допомогу.

Рятувальники доставили потерпілого до медиків / Фото ДСНС

Дивіться на карті, де розташована гора Васкул:

У Карпатах раніше перекинувся автомобіль з туристами

Зазначимо, що 29 вересня на Львівщини перекинувся автомобіль з туристами. Аварія трапилась вже у Карпатах, неподалік села Волосянка. Відомо, що водій не впорався з керуванням, тому машина з'їхала у кювет та перекинулась. З 7 туристів – 5 постраждали.