Їздив п'яним з посвідченням померлого батька: суд оштрафував львівського таксиста

У квітні 2021 року львівські патрульні затримали п'яного таксиста. Раніше чоловіка позбавили водійського посвідчення за нетверезе водіння. Однак він показав правоохоронцям документи свого батька, який помер 12 років тому. Суд оштрафував порушника.

Чоловіка вже не вперше притягають до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Цього разу він повинен виплатити 34 тисячі гривень штрафу.

До теми П'яний львівський таксист їздив з водійським посвідченням батька, який помер 12 років тому: фото

П'яний таксист їздив з посвідченням небіжчика

47-річного Сергія Кузнєцова 19 лютого вперше спіймали п'яним за кермом Dacia Sandero. Тоді в його крові виявили майже 2 проміле алкоголю .

. У березні Шевченківський райсуд визнав чоловіка винним у нетверезому кермуванні. Його оштрафували на 10,2 тисячі гривень та на рік позбавили права керувати авто .

та на рік . Ще одну постанову за нетверезе водіння на Кузнєцова склали 24 лютого – пристрій Drager показав у його крові 1,3 проміле алкоголю .

. У квітні суд знову оштрафував чоловіка на 10,2 тисячі гривень.

Втретє Кузнєцова спіймали п'яним за кермом 15 квітня перехресті вулиць Липинського – Бориса Тена.

Патрульні зупинили авто Dacia Sandero через порушення правил дорожнього руху. Проте згодом в крові водія виявили 0,55 проміле алкоголю .

. Окрім цього, чоловік показав патрульним водійське посвідчення 82-річного чоловіка з переклеєною фотографією.

Під час спілкування з поліцейськими водій дуже нервував і погрожував знищити документ.

Однак пізніше чоловік зізнався, що підробив посвідчення померлого 12 років тому батька, щоб працювати таксистом.

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Чоловіка оштрафували

Кузнєцов не з'явився на жодне з 3 судових засідань. Тож суддя Шевченківського районного суду Василь Кавацюк, враховуючи обставини справи, визнав його винним у повторному керуванні автомобілем у нетверезому стані. Чоловіка оштрафували на 34 тисячі гривень.

Окрім цього, Кузнєцова позбавили права керувати транспортом на 3 роки. Також він має сплатити 454 гривні судового збору. За українським законодавством, це рішення суду ще можна оскаржити в апеляційному суді.