Їжі лишилось на тиждень, – Гармаш попередив про голод у Маріуполі

Маріуполь продовжує відважну битву проти російських окупантів. Втім, якщо бойового запалу вдосталь, то з їжею виникають проблеми.

Російські окупанти продовжують не лише бомбардувати Маріуполь, а й спричиняють гуманітарну катастрофу. Ворог обстрілює гуманітарні вантажі та зелені коридори, перешкоджаючи евакуації мирного населення.

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Їжа в Маріуполі

Як повідомив член української делегації у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш, продовольча ситуація в Маріуполі доволі складна.

Учора на зв'язок виходила людина з Маріуполя та повідомила, що в місті їжі залишилося на тиждень. Зараз в Маріуполі близько 300 тисяч мешканців. Може початися голод, таке вже фіксують у приміських зонах,

– розповів він.

Нагадаємо, окупанти примусово депортували у депресивні райони Росії тисячі маріупольців та заборонили їм виїзд впродовж 2 років.

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