"Їжте суп з каміння": у Португалії відмовляють росіянам в обслуговуванні

26 лютого 2022 , 18:20
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Джерело:

телеграм Олексія Гончаренка

Віроломна війна Росії проти України сколихнула увесь світі. Українці гідно боронять країну та дають відсіч окупанту. Реакція звичайних іноземців не забарилася.

Зокрема, у Португалії більше не раді росіянам. 

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Світ зневажає росіян 

В одному із португальських закладів харчування вирішили не обслуговувати росіян. На спеціальній дошці вони написали наступне: 

Росіяни не обслуговуються. Їжте суп з каміння. Смачного!

У Португалії росіянам відмовляють в обслуговуванні / Скриншот телеграм Гончаренка

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Автор: Віта Свірневська