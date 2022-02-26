"Їжте суп з каміння": у Португалії відмовляють росіянам в обслуговуванні

Віроломна війна Росії проти України сколихнула увесь світі. Українці гідно боронять країну та дають відсіч окупанту. Реакція звичайних іноземців не забарилася.

Зокрема, у Португалії більше не раді росіянам.

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Світ зневажає росіян

В одному із португальських закладів харчування вирішили не обслуговувати росіян. На спеціальній дошці вони написали наступне:

Росіяни не обслуговуються. Їжте суп з каміння. Смачного!

У Португалії росіянам відмовляють в обслуговуванні / Скриншот телеграм Гончаренка

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