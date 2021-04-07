Ймовірна ескалація Росії: чи готове цивільне населення України до найгіршого сценарію

З кожним днем все більше читаю про можливість повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Буде воно найближчим часом чи ні – найголовніше бути до цього готовим. Готовим усім, не тільки армії та силовим структурам, а й цивільному населенню та владі будь-якого рівня.

Якщо за українську армію я ще не дуже хвилююсь, бо її рівень значно покращився за останні 7 років, плюс в певний момент її мають підсилити колишні добробатівці, тим самим піднявши бойовий дух. А от за цивільних у мене значні хвилювання.

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Якщо Росія атакує: що має зрозуміти кожен українець

Розгортання повномасштабного наступу – це справа годин, навіть не днів. А якщо враховувати, що в Росії є можливість атакувати з трьох напрямків – півдня, півночі та сходу, то години навіть буде забагато.

Суспільство при першому ж "сигналі" має знати – що робити, куди бігти, де брати зброю, як організуватись в межах свого будинку, комплексу, мікрорайону, району, міста, області тощо..

Хаос – це те, чого уникнути потрібно перш за все.

Якщо ви думаєте, що до вас в місто відразу заїде вагон зі зброєю і всі в один момент дістануть тривожні "чемоданчики" та підуть організованими колонами розбирати автомати та копати криївки – то ви точно помиляєтесь.

Задумайтесь на хвилину, як багато ваших сусідів до цього часу живуть ілюзіями про неможливість такого розвитку подій? Скільки серед них схильні до мародерства в умовах повної відсутності контролю за дотриманням правопорядку? Чи на 100% ви впевнені, що місцева поліція не витягне знову з кишень георгіївські стрічки?

Питання зради в силових структурах, органах влади, мародерства на вулицях залишається відкритим.

Якщо ви не можете навіть припустити, що в центрі Україні не знайдеться сотня божевільних, що вийдуть лягати під українські танки та розмахувати триколором під проводом якогось проросійського політика, то просто гляньте на кількість представників від проросійських сил у ваших місцевих радах і порахуйте скільки людей їх обирало.

Питання підготовки та організації цивільного населення у 2014 році взяли на себе волонтери та добровольці. Влада щодо цього абсолютно бездіяла. Єдине, що змінилось сьогодні – це кількість людей, які вже знають, що робити та готові взяти організацію цього процесу на себе, тим самим попереджуючи хаос. На владному рівні в більшості областей й до цього часу очікувати на ефективну, швидку організацію не варто. Навіть там, де буде ініціатива – буде й спротив. Й доведеться діяти доволі різко.

Тому сьогодні, замість того, щоб розводити дискусії – "буде наступ чи ні", краще уявіть собі, що він відбувся та з'ясуйте наскільки ви готові до найгіршого?

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Який ваш план дій? Скільки потрібно часу, щоб зібрати речі? Чи є у вас елементарні можливості зв'язатись та організуватись в групи з людьми, яким ви насправді довіряєте? Як захистити своїх батьків та дітей? Ось це дійсно важливо.

А щодо вірогідності наступу, то він вже відбувся 7 років тому і варто сказати "дякую" тим людям, які у 2014 році його призупинили. Ми маємо бути готовими до найгіршого завжди.