Може бути 2 напрямки, – опозиціонер оцінив ймовірність наступу з Білорусі

Режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка змушує українців бути готовими до повторного наступу із боку Білорусі. Проте всі залякування із боку противників – це лише провокації.

Про це 24 Каналу розповів білоруський опозиціонер Павло Латушко. За його словами, може бути зосереджено два напрямки наступу на територію України.

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Який план дій

Павло Латушко пояснив, що один із можливих шляхів вже знайомий росіянам.

Це напрямок із Гомеля, де через Чорнобильську зону входили 24 лютого Збройні сили Росії, коли Лукашенко відкрив кордон і пустив російських солдатів з агресією в Україну,

– зауважив він.

Опозиціонер нагадав, що саме під час цієї операції росіяни атакували спершу Бучу, Гостомель, Ірпінь, а потім Київ.

За його словами, інший напрямок – західний із Бресту для того, щоб відрізати шляхи постачання озброєння із Заходу.

Проте наразі ударного групування поки немає.

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Плани ворогів

Павло Латушко заспокоїв, що сценарій прямого вторгнення в Україну з метою досягнення якихось територіальних цілей навіть в Кремлі й не розглядаються.

На його думку, розповідаючи про можливий повторний напад з боку Білорусі мовиться про ймовірні локальні конфлікти. Також це робиться для провокування ситуації на кордоні, щоб максимально зосередити велике групування Збройних Сил України вздовж північного кордону.

На жаль, ЗСУ через агресивну політику режиму Лукашенка вимушені реагувати на цю ситуацію та тримати резерви на північному напрямку,

– розповів він.

На його думку, саме це і є головним показником того, яку нині відіграє роль режим Лукашенка.

Чи очікувати зараз вторгнення з Білорусі