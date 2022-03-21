Ймовірність висадки десанту в Одесі низька, в Росії нема десантників, – CIT

Аналітики переконані, що російський десант не зможе висадитись в Одесі. Річ у тім, що десантники в агресора фактично закінчились.

Аналітик Майкл Кофман вважає малоймовірною висадку десанту в Одесі, поки російські наземні війська не підійдуть до міста, обійшовши або взявши Миколаїв.

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Всі десантники вже й так в Україні

Однак навіть тоді Росія не матиме достатньо підготовлених сил. Річ у тім, що, за наявними даними, практично всі перекинуті з'єднання морської піхоти РФ вже задіяні в боях на території України.

Тому, за твердженням аналітиків, для десанту агресору доведеться перекидати ще не задіяних морпіхів або повертати вже пошарпані БТГр до Криму.

Таким чином, ми вважаємо ймовірність морського десанту в Одесі чи області низькою, хоча таку можливість все одно не можна повністю скидати з рахунків,

– додали в CIT.

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