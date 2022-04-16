Росія зосереджує свої ударні сили на Сході України. У ворога бракує ресурсів для розтягування лінії фронту та втримання позицій.

Росія сподівалася завдати удару по Україні з Придністров'я. Втім, бажаючих воювати проти України не виявилося, а своїх сил у Росії там дуже мало.

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Оцінка Генштабу

Генштаб повідомляє, що залучення військ Росії у Придністров'ї до війни з Україною малоймовірне. Відповідно, нових ділянок зіткення з російськими окупантами на цьому напрямку наразі не передбачається.

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