Ймовірний наступ Росії, перемога скандального Аксьонова та розмова без Зеленського: блоги тижня

22:00

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чи буде Росія атакувати українські позиції на Донбасі, чому Макрон і Меркель говорили з Путіним без Зеленського та кілька висновків після перемоги Аксьонова на довиборах на Донеччині.