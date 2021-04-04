Ймовірний наступ Росії, перемога скандального Аксьонова та розмова без Зеленського: блоги тижня

Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – чи буде Росія атакувати українські позиції на Донбасі, чому Макрон і Меркель говорили з Путіним без Зеленського та кілька висновків після перемоги Аксьонова на довиборах на Донеччині.
Джерело:24 канал
1. Війна на Донбасі: чи буде Росія наступати та до чого готуватись Україні
Головні питання по вторгненню Росії в Україну. Чи готує Росія вторгнення в Україну? Коли Росія може атакувати? Чи готова Україна до великої війни та як діяти прямо зараз?
Загострення на Донбасі – більше актуальної інформації тут. 2. Макрон і Меркель поговорили з Путіним про Донбас: чому без Зеленського і що робити
Одна з топ-новин сьогоднішнього дня – президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели переговори в форматі відеоконференції, на яких обговорювали, в тому числі, ситуацію на Донбасі.
Читайте більше блогів Володимира Фесенка. 3. Так ми ніколи не зупинимо сепаратизм: що має зрозуміти влада після перемоги Аксьонова
Людина, яка в селищі міського типу Новодонецьке була причетна до організації злочинного "реферндуму" в 2014 році та підтримувала окупантів тепер перемагає на 50-му окрузі у довиборах до Верховної Ради.
Хто таки Андрій Аксьонов – дізнавайтесь тут.
4. Свіжий рейтинг довіри: чи є у Зеленського шанс переобратися на другий термін
Президенту Зеленському прощається багато з того, що не прощалося його попередникам.
Рекомендуємо читати й інші блоги Михайла Дубинянського. 5. Чому Путін не хоче говорити з Зеленським
Після загибелі українських військовослужбовців під Шумами на Донбасі Володимир Зеленський пообіцяв зв'язатися з усіма лідерами "нормандської четвірки", щоб обговорити ситуацію, що склалася.
Більше про загострення під Шумами – читайте тут.
Головні питання по вторгненню Росії в Україну. Чи готує Росія вторгнення в Україну? Коли Росія може атакувати? Чи готова Україна до великої війни та як діяти прямо зараз?
Загострення на Донбасі – більше актуальної інформації тут. 2. Макрон і Меркель поговорили з Путіним про Донбас: чому без Зеленського і що робити
Одна з топ-новин сьогоднішнього дня – президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент РФ Володимир Путін провели переговори в форматі відеоконференції, на яких обговорювали, в тому числі, ситуацію на Донбасі.
Читайте більше блогів Володимира Фесенка. 3. Так ми ніколи не зупинимо сепаратизм: що має зрозуміти влада після перемоги Аксьонова
Людина, яка в селищі міського типу Новодонецьке була причетна до організації злочинного "реферндуму" в 2014 році та підтримувала окупантів тепер перемагає на 50-му окрузі у довиборах до Верховної Ради.
Хто таки Андрій Аксьонов – дізнавайтесь тут.
Президенту Зеленському прощається багато з того, що не прощалося його попередникам.
Рекомендуємо читати й інші блоги Михайла Дубинянського. 5. Чому Путін не хоче говорити з Зеленським
Після загибелі українських військовослужбовців під Шумами на Донбасі Володимир Зеленський пообіцяв зв'язатися з усіма лідерами "нормандської четвірки", щоб обговорити ситуацію, що склалася.
Більше про загострення під Шумами – читайте тут.