Москва готується до "теракту": політтехнолог іронічно перерахував, хто може його готувати
Найближчі 48 годин у російській Москві можуть статися теракти. Про що 7 березня попередили посольства одразу трьох країн і закликали своїх громадян утриматися від подорожі до країни-агресорки.
Ймовірно, що до цієї інформації варто прислухатися. Про що у розмові з 24 Каналом зазначив політтехнолог Михайло Шейтельман.
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Хто б міг "влаштувати теракт"
Посольство США у Росії виклало повідомлення, мовляв, "екстремісти найближчим часом планують атакувати великі зібрання в Москві".
"Знаєте, хто в Росії вважається "екстремістами"? У них є офіційний список. До нього входить чемпіон світу з шахів Гаррі Каспаров, багатотиражний письменник Борис Акунін, соціальна мережа Facebook (до того ж у реєстрі є її прессекретар), Коломойський є. Загалом, в Росії самі не розуміють, кого називати екстремістами", – сказав Шейтельман.
А чому мовиться про 48 годин – бо у цей час в Росії святкують 8 березня, наголосив політтехнолог. І в окупантів – вихідний.
"Я думаю, що треба серйозно ставитися (до повідомлень – 24 Канал). Якщо про це говорять, то не с порожнього місця. А з іншого боку – слово "екстремісти" одразу змінює контекст. Росія перетворила себе на якусь країну-карикатуру. Бо говорячи "екстреміст", ти уявляєш собі Каспарова, який кудись крадеться, щоб туру кудись підкласти", – іронічно додав він.
Що відомо про повідомлення посольств: основне
- 7 березня посольства США, Великої Британії та Німеччини попередили про небезпеку у Москві. Зокрема, у Великій Британії підкреслили, що є велика загроза терористичних атак з боку груп, які "розглядають їхніх громадян, як мішень".
- Німецьке відомство наполегливо порекомендувало утриматися від мандрівки до Москви. І наголосило, що 8 березня посольство Німеччини в Москві та Генеральне консульство Санкт-Петербурга будуть закритими.
- Згодом Латвія, Канада, Південна Корея, Швеція та Чехія приєдналися до застережень про ймовірні теракти в Росії.