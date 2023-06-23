Можливий теракт Росії на ЗАЕС: якою може бути відповідь партнерів України

Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія готує теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Своєю чергою український очільник зазначив, що передає наявні докази кожному у світі. Саме партнери України мають належним чином відреагувати і перше обговорення потенційної загрози може бути на саміті НАТО у Вільнюсі.

Це 24 Каналу припустив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він також зазначив, що ймовірно усі ризики з боку країни-агресорки були прораховані.

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Захід попереджав Росію

З минулого року Росія нагнітає своїми ядерними погрозами. Особливо вони розпочалися після чергової хвилі мобілізації в країні-агресорці, нагадав Мусієнко. Після цього була зустріч директора ЦРУ Вільяма Бернса з головою російської зовнішньої розвідки Сєргєєм Наришкіним у Туреччині. Одна з її головних цілей – попередити Росію про наслідки.

"Я думаю, наслідки, про які говорилося, – удар по російським військовим об'єктам у тимчасово окупованому Криму. А також удар по об'єктам у Білорусі, де може зберігатися ядерна зброя. Ця країна наразі є загрозою для Польщі, країн Балтії та НАТО. Припускаю, що у Вільнюсі буде дискусія про це", – розповів військовий експерт.

Він додав, що і Джозеф Байден озвучив тезу про те, що це вже не тільки проблема України, але й загроза світу.

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Загрози могли прораховуватися

Ядерний шантаж Росії – її безвихідь і програш на полі бою, особливо на фоні українського контрнаступу. Олександр Мусієнко припускає, що всі загрози мали бути прораховані, в тому числі теракт на Каховській ГЕС та ЗАЕС.

Загрози не могли не прораховуватися – це було б безвідповідально. Якщо український контрнаступ розпочався на Півдні, є певні успіхи і ми розуміємо, що далі можемо просуватися цим напрямком, то я думаю і Захід мав би бути готовий до різних сценаріїв. Зокрема, що Росія може піти на жахливий злочин по підриву ЗАЕС,

– припустив він.

Дії світу вже зараз

Військовий експерт ще раз наголосив, що теракт на ЗАЕС, яким погрожує Росія, буде проблемою не лише України. Забруднення територій та інші проблеми – це питання, що стосуються усієї Європи. Її реакція має бути.

"Один зі способів – донесення до Росії, що можуть бути удари по її об'єктах. Показати предметно і чітко, щоб їм було зрозуміло. Другий момент не виключаю, що були поради від партнерів по звільненню ЗАЕС", – додав Мусієнко.

Своєю чергою він наголосив на позитивній динаміці – попри всі події, українські партнери припинили відмовляти від контрнаступу та звільненню територій. Вони готові допомагати нашій країні.

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