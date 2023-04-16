Росіяни вдарили з повітря по Сумщині та Чернігівщині: куди влучили

Росіяни вдарили з повітря по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. У Шосткинському районі, попередньо, є постраждала людина.

Що сталося на Сумщині

Влучання по Сумській області зафіксували 15 квітня близько 22:40. У комунальну установу в Шосткінському районі влучила, найімовірніше, авіабомба.

Читайте також Росіяни анонсували хімічні провокації на Сумщині

Інформацію про постраждалих внаслідок удару наразі ще уточнюють. Втім. за попередніми даними, є поранена людина. На місце влучання вже прибули рятувальники та поліція.

На Чернігівщині – пожежа

Неспокійним на Сумщині був і ранок , ворог обстріляв район населеного пункту Бунякіне. У період з 06:47 до 07:00 там зафіксували аж 11 приходів – ймовірно, з міномету.

Приблизно о 23:30 окупанти вдарили й по підприємству в Семенівці. Там, попередньо, ніхто не постраждав. Втім, на місці спалахнула пожежа. На місці працюють усі необхідні служби.

Про керовані авіабомби Росії

Повітряну тривогу в обох областях оголошували приблизно о 22:20. Сирени, які сповістили про відбій, зазвучали близько 23:50.

Цю зброю, яка вважається високоточною, російські окупанти активно використовують у війні проти України з березня 2023 року. Дальність скидання залежить від параметрів польоту носія. Чим вище й на більшій швидкості це роблять, тим далі вони летітитимуть.

У Генштабі ЗСУ підрахували, що ворог кожного дня застосовує приблизно по 20 таких бомб. Під загрозою ударів – прикордонні й прифронтові райони. Тобто у небезпеці фактично – Чернігів, Суми, Харків, Запоріжжя та Херсон й прилеглі населені пункти.

При цьому, боротися із цією зброєю наразі важко. Самі бомби є проблемними цілями, доцільніше знищувати їхні носії – літаки. Втім, вони не входять у зону ураження нашої ППО. Як пояснювали раніше у Повітряних Силах ЗСУ, допомогти зможе збільшення авіаційного парку ЗСУ, а також застосування ракет класу "повітря – повітря".