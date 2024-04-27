Перші ракети вже над Україною: у всіх областях – повітряна тривога

27 квітня 2024, 03:47
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У ніч проти 27 квітня ворог, ймовріно, запустив ракети по Україні. Перед цим у Повітряних силах фіксували активність Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Росії.

О 3:45 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.

05:09, 27 квітня

Група КР через Житомирську область летить в напрямку Хмельниччини.

05:00, 27 квітня

Крилаті ракети на Житомирщині, курс південно-західний. 

04:54, 27 квітня

У Дніпрі пролунали звуки вибухів.

04:54, 27 квітня

Група КР на півночі Київщини летить у західному напрямку. Також є ракета з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.

04:52, 27 квітня

Щодо групи ракет, які фіксували на Чернігівщині: курс південно-західний, загроза для Київщини.

04:50, 27 квітня

Летять ще ракети із Запорізької області, курсом на Дніпропетровщину.

04:46, 27 квітня

Ракета, що летіла на Полтавщину, змінила курс і летить в бік Дніпропетровщини. Напрямок –Дніпро, Павлоград.

04:43, 27 квітня

Ракета на Миколаївщині, курсом південно-східним.

04:40, 27 квітня

Ракета на Харківщині у напрямку Полтавщини.

04:39, 27 квітня

Група ракет у Чернігівській області, курсом на захід.

04:38, 27 квітня

Ракета в Дніпропетровській області, летить курсом північно-західним.

04:35, 27 квітня

Ракета через Сумщину в західному напрямку.

04:32, 27 квітня

З Черкаської області ракета летить південно-західним курсом.

04:25, 27 квітня

Ракета летить у напрямку Черкаської області.

04:18, 27 квітня

Вся Україна "червона"

Тривогу оголосили ще і на Півдні. Існує загроза для всієї України.

04:16, 27 квітня

Ракета змінює курс на Вінниччину.

04:08, 27 квітня

Ракета на Житомирщині, курс південно-західний.

04:03, 27 квітня

Ракета на півночі Київщини у західному напрямку.

03:59, 27 квітня

Курс ракети – південно-західний, загроза для Київщини.

03:57, 27 квітня

Ще більше регіонів "почервоніли". Є загроза ще й для західних областей України

03:52, 27 квітня

Ракета в Чернігівській області летить курсом на Чернігів.

03:45, 27 квітня

Є загроза ракетних ударів по Україні

Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога.


 

Автор: Ірина Буртик