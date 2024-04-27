Перші ракети вже над Україною: у всіх областях – повітряна тривога
У ніч проти 27 квітня ворог, ймовріно, запустив ракети по Україні. Перед цим у Повітряних силах фіксували активність Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Росії.
О 3:45 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.
Група КР через Житомирську область летить в напрямку Хмельниччини. Крилаті ракети на Житомирщині, курс південно-західний. У Дніпрі пролунали звуки вибухів. Група КР на півночі Київщини летить у західному напрямку. Також є ракета з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу. Щодо групи ракет, які фіксували на Чернігівщині: курс південно-західний, загроза для Київщини. Летять ще ракети із Запорізької області, курсом на Дніпропетровщину. Ракета, що летіла на Полтавщину, змінила курс і летить в бік Дніпропетровщини. Напрямок –Дніпро, Павлоград. Ракета на Миколаївщині, курсом південно-східним. Ракета на Харківщині у напрямку Полтавщини. Група ракет у Чернігівській області, курсом на захід. Ракета в Дніпропетровській області, летить курсом північно-західним. Ракета через Сумщину в західному напрямку. З Черкаської області ракета летить південно-західним курсом. Ракета летить у напрямку Черкаської області. Ракета змінює курс на Вінниччину. Ракета на Житомирщині, курс південно-західний. Ракета на півночі Київщини у західному напрямку. Курс ракети – південно-західний, загроза для Київщини. Ракета в Чернігівській області летить курсом на Чернігів.
Вся Україна "червона"
Група КР через Житомирську область летить в напрямку Хмельниччини.
Крилаті ракети на Житомирщині, курс південно-західний.
У Дніпрі пролунали звуки вибухів.
Група КР на півночі Київщини летить у західному напрямку. Також є ракета з Херсонщини у напрямку Кривого Рогу.
Щодо групи ракет, які фіксували на Чернігівщині: курс південно-західний, загроза для Київщини.
Летять ще ракети із Запорізької області, курсом на Дніпропетровщину.
Ракета, що летіла на Полтавщину, змінила курс і летить в бік Дніпропетровщини. Напрямок –Дніпро, Павлоград.
Ракета на Миколаївщині, курсом південно-східним.
Ракета на Харківщині у напрямку Полтавщини.
Група ракет у Чернігівській області, курсом на захід.
Ракета в Дніпропетровській області, летить курсом північно-західним.
Ракета через Сумщину в західному напрямку.
З Черкаської області ракета летить південно-західним курсом.
Ракета летить у напрямку Черкаської області.
Ракета змінює курс на Вінниччину.
Ракета на Житомирщині, курс південно-західний.
Ракета на півночі Київщини у західному напрямку.
Курс ракети – південно-західний, загроза для Київщини.
Ракета в Чернігівській області летить курсом на Чернігів.