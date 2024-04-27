У ніч проти 27 квітня ворог, ймовріно, запустив ракети по Україні. Перед цим у Повітряних силах фіксували активність Ту-95МС з аеродрому "Оленья" у Росії.

О 3:45 у Повітряних силах попередили про ракетну небезпеку в областях, де оголошена тривога.