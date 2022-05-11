Ймовірно, до середини червня не впораємось, – Арестович про масову зброю від США

Конгрес США проголосував за суму збільшення військової допомоги Україні до 40 мільярдів доларів. Проте не варто чекати, що зброя від партнерів швидко надійде. Олексій Арестович переконує, що накопичити зброю вийде ближче до кінця червня.

Про це радник глави Офісу президента повідомив 24 каналу.

До теми Нас очікують декілька надскладних тижнів, можливо, і місяців, – Маляр

Арестович, каже, що це (голосування конгресу США – 24 канал) прискорить надання зброї лише на кілька тижнів.

Американці заявили, що з 90 гаубиць, які вони хотіли нам дати, 89 вже в Україні. "І нічого. Бо це насправді дуже маленька кількість для того розмаху бойових дій, який у нас є", – каже він.

Нам треба набагато більше зброї. Я боюся, що ми не впораємося навіть до середини червня. Ближче до липня – так, вже з’явиться (велика кількість зброї – 24 канал),

– заявив Арестович.

Радник глави ОП додав, що навіть 90 гаубиць нічого не вирішують. Вони можуть лише суттєво допомогти, але принципово змінити правила гри – ні.

"А зважаючи на те, що армія взагалі не воює мобільною зброєю, потрібен "оркестр" – зброя по всіх напрямках. І не лише артилерія, танки, броньовані машини, безпілотники тощо. Коли це буде створено, от тоді це щось змінить", – наголосив він.

Чому Арестович каже саме про такі дати? За його словами, до цього часу може ще не надійти та кількість зброї, яка дозволить наступати, а лише та, яка допоможе впевнено тримати оборону.

Це буде означати зміну правил гри на полі бою на нашу користь. І зброя ППО – одна з того виду зброї, яка надасть суттєву перевагу. Нам це дуже потрібно, бо ворог досі переважає в повітрі,

– підсумував він.

Дивіться повне інтерв'ю з Олексієм Арестовичем:



До слова, президент США Джозеф Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак у деталях пояснив, що саме передбачає ухвалення цього закону.

За його словами, закон передбачає укладання міжурядових договорів про передачу в оренду або в борг з відтермінованою оплатою за використання військового озброєння США. Сам акт розрахований на 2022 та 2023 роки.

Україна отримає високотехнологічну зброю, поставки якої супроводжуватимуться навчаннями бійців Збройних Сил України. Головним є те, що закон дозволяє президенту США не узгоджувати щоразу цю допомогу з Конгресом – це значно пришвидшить отримання зброї та іншої допомоги.

Окрім того, американський оборонно-промисловий комплекс запустить виробництво нової техніки та зброї, що відповідатиме нашим потребам.

Відео до теми – стало відомо, що США постачають Україні