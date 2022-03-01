Ймовірно, протипіхотні міни: на Чернігівщині ворог займається дистанційним мінуванням

За попередніми даними в районі ЗАЗ і Півці у Чернігові вночі ворог займався дистанційним мінуванням. З неба падали якісь предмети, проте поки вони не вибухають. Можливо, це протипіхотні міни.

Про це повідомила Чернігівська обласна адміністрація.

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Міська влада закликала всіх мешканців Чернігова – не торкатися, не наступати та не піднімати чужі або підозрілі речі.

Уважно дивіться під ноги! Якщо ви побачили підозрілий предмет, телефонуйте за номером 102!,

– сказали в ОДА.

Додамо, що неподалік Києва вдень 28 лютого зафіксували величезну колону ворожої техніки. Її довжина становить понад 27 кілометрів. Техніку окупанта зафіксували на супутникових знімках Maxar Technologies.

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