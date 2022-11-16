Ймовірно, ракета була української ППО, але вироблена в Росії, – Дуда

Президент Польщі повідомив деталі про ракету, яка впала напередодні у Пшеводові 15 листопада. За його словами, існує ймовірність, що це таки була ракета української ППО, але виробили її у Росії.

Про це він написав у своєму твітері, пояснюючи ситуацію довкола падіння ракети у Пшеводові. За словами глави держави, розслідування не виявило ознак навмисного нападу на Польщу.

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Це таки могла впасти ракета української ППО

За словами політика, ймовірно, що на територію Польщі впала ракета типу С-300 російського виробництва. Водночас відсутні докази того, що її запустила саме російська сторона.

Є багато ознак того, що це була ракета ППО, яка, на жаль, впала на територію Польщі,

– додав він.

Водночас він зазначив, що Польща безпосередньо контактує зі своїми союзниками у НАТО. Дуда підкреслює, що прямих доказів, які б свідчили про напад на країну, немає.

Він також звернувся до громадян Польщі. Їх він попрохав не переживати через збільшення присутності військових у східній частині країни.

"Ми ухвалили це рішення свідомо. Будь ласка, зберігайте спокій – наша безпека гарантована", – підкреслив Дуда.

Польщу непокоїть масована атака

Під час Радбезу Анджей Дуда додав, що Польща має справу з надзвичайними подіями. Вони, не складно зрозуміти, пов'язані з масованим нападом Росії на Україну. За словами президента, "величезна частина ракет була випущена у бік Заходу України".

Водночас він додав, що президент США Джо Байден заявив про підтримку Польщі. Анджей Дуда підкреслив, що сили НАТО та підрозділи країни приведені у бойову готовність. І, наголосив він, у керівництва держави не було жодних сумнівів, що на цей крок потрібно було піти, щоб гарантувати безпеку Польщі та її мешканцям.

У НАТО назвали винних в інциденті

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виступив під час пресконференції у Брюсселі, передає Sky News. За його словами, відсутні ознаки навмисної атаки по Польщі. Водночас він зазначив, що розслідування триває.

Наш попередній аналіз свідчить про те, що інцидент, ймовірно, був спричинений українською ракетою протиповітряної оборони, випущеною для захисту території України від атак російських крилатих ракет,

– зазначив він.

Водночас Столтенберг підкреслив, що провини України в цьому немає. За його словами, лише Росія відповідає за те, що сталося. Адже саме ця країна продовжує незаконну війну проти нашої держави.

Що кажуть експерти про ракети

Аналітики з проєкту Ukraine Weapons Tracker проаналізували фото уламків ракети, яка впала у Польщі та порівняли їх. Згідно з наявними даними, фрагменти належать твердопаливному двигуну 48Д6 від ракети серії 5В55 системи ППО С-300. Саме ці системи наша держава використовує для знищення ворожих об'єктів у небі.

Тож з високою ймовірністю таки стався трагічний випадок. Водночас його можна було б уникнути, якби російські військові не завдавали масованих, та й одиничних, ракетних ударів у XXI столітті по самісінькому серцю Європи.

Що відомо про падіння ракети у Польщі

Зазначимо, що про вибухи у Польщі повідомили 15 листопада об 15:40. Саме тоді Україна з усіх сил відбивалася від масованого ракетного удару з боку Росії.

Спочатку надійшла інформація, що на фермі вибухнув трактор. Невдовзі з'явилися відомості про те, що сталося це через російську ракету.

Відомо, що трагічний інцидент, який забрав життя двох мирних людей, стався у селі Пшеводів, що у Люблінському воєводстві. Сам населений пункт межує з Львівською та Волинською областями та розташований за 6 кілометрів від кордону з Україною.

На це відреагував президент України Володимир Зеленський. Він висловив співчуття загиблим. Також глава держави зазначив, що потрібно якомога швидше покарати Росію.

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