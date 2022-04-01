Ймовірно, знову техніка безпеки: після складу боєприпасів у Бєлгороді спалахнула нафтобаза

У російському Бєлгороді вранці 1 квітня спалахнула нафтобаза. Днями там горів склад боєприпасів.

Про пожежу на нафтобазі у місті, розташованому поблизу українського кордону, вранці 1 квітня повідомили російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Вибухи на нафтобазі Бєлгорода

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що на нафтобазі Бєлгорода сталося займання. Інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок інциденту поки що немає. На місці працюють рятувальники.



У російському Бєлгороді спалахнула нафтобаза / Фото росЗМІ



Займання сталося вранці 1 квітня / Фото росЗМІ

Вибухи на складі боєприпасів у Бєлгороді: що відомо

Ввечері 29 березня у Бєлгороді сталися вибухи на складі боєприпасів, розташованому всього за 15 кілометрів від кордону з Україною.

Російські ЗМІ писали, що інцидент трапився "через людський фактор". Згодом у Міноборони України пояснили, що через нехтування росіянами правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їхня самовільна детонація.

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