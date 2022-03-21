Його авто переїхав танк на Оболоні: киянина виписали з лікарні

Киянин Леонід був у авто, яке у Києві на другий день війни переїхав танк. Чоловік фактично дивом лишився живим, його вже виписали з лікарні.

Відповідну інформацію у телеграмі написав народний депутат Олексій Гончаренко. До речі, інцидент трапився 25 лютого – на другий день війни.

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Киянина виписали з лікарні: його авто переїхав танк

Киянина, якого 25 лютого прямо в автомобілі переїхав танк на Оболоні, виписали з лікарні,

– мовиться у повідомленні.

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Відомо, що чоловік, який був у автомобілі – Леонід. Попередньо відомо, що:

авто киянина російський танк переїхав на Героїв Дніпра у Києві;

чоловік був усередині авто і дивом залишився живим;

люди допомогли йому вибратися, до лікарні його забрали з важкими переломами.

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