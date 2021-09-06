"Його смерть глибоко вразила мене": помер посол Ян Хеккер – близький радник Меркель
Джерело:МЗС Німеччини
На 54 році життя помер колишній зовнішньополітичний радник канцлера Ангели Меркель Ян Хеккер. Його нещодавно призначили на посаду посла Німеччини в Китаї.
Смерть чоловіка настала у Китаї. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Німеччини.
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У Китаї помер посол Німеччини та ексрадник Меркель
З глибоким сумом і збентеженням ми дізналися про раптову смерть посла Німеччини у Китаї, професора, доктора Яна Хеккера,
– написали у відомстві.
Там також запевнили, що наразі думки – "з його родиною та близькими".
Відомо, що чоловіку було всього 54 роки, а послом у Китаї він став тільки у серпні 2021 року. Хеккера вважали довіреною особою Меркель.
Глибоко вразила мене, – Меркель про смерть Хеккера
Ангела Меркель відреагувала на смерть Яна Хеккера.
Смерть Яна Хеккера глибоко вразила мене. Я оплакую втрату цінного довгострокового радника,
– запевнила канцлерка Німеччини.
Вона відзначила, що він був дуже людяний та мав глибокі професійні знання. Меркель подякувала Хеккеру за співпрацю та запевнила, що була щаслива так тісно працювати з ним протягом багатьох років.
"Мої глибокі співчуття висловлюються його дружині, дітям та іншим близьким у їхньому невимірному болі", – підсумувала канцлерка.
Наразі обов'язки глави дипмісії тимчасово виконуватиме Франк Рюккерт.
Що відомо про Яна Хеккера
- З 2017 до 2021 року Ян Хеккер очолював відділ зовнішньої політики, політики безпеки і політики стимулювання соціально-економічного розвитку.
- За інформацією ЗМІ, він був довіреною особою Ангели Меркель.
- У 2011 – 2015 роках – працював суддею в Федеральному адміністративному суді.
- У 1999 – 2011 роках – був працівником МВС Німеччини.
- У Яна Хеккера залишилась дружина та 3 дітей.