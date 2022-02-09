"Його стан критичний": Жиріновського підключили до ШВЛ, – росЗМІ

Уранці 9 лютого стало відомо про те, що одіозного російського політика Володимира Жиріновського госпіталізували через коронавірус. За інформацією російських ЗМІ, стан депутата Держдуми критичний, його підключили до апарата штучної вентиляції легень.

Про критичний стан політика повідомили у росЗМІ джерела в партії ЛДПР, яку одіозний Жиріновський очолює. Однак у пресслужбі депутата Держдуми переконують, що він в нормі.

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Стан Жиріновського критичний, – росЗМІ

За інформацією росЗМІ, Володимир Жиріновський потрапив до лікарні з коронавірусом, двостороннім запаленням та ураженням легень 50 – 75%. За даними джерел, його стан критично важкий.

Ніхто ніяких гарантій не дає. Усе ускладнюють супутні захворювання,

– розповів співрозмовник видання.

Однак у владних колах намагаються заперечити інформацію про критичний стан Жиріновського та запевнити, що він почувається добре.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я заявили, що Володимир Жиріновський перебуває в лікарні ще від 2 лютого. Однак інформацію про критичний стан там спростовують. Там кажуть, що стан здоров'я політика стабільний. У нього виявили штам коронавірусу Омікрон.

Госпіталізація Жиріновського: головне

За даними росЗМІ, 9 лютого лідер ЛДРП опинився в лікарні.

Як повідомляють різні видання, Жиріновський перебуває в елітній Центральній клінічній лікарні.

Жиріновський 2 тижні хворів на коронавірус і спершу хвороба протікала легко.

Сам політик вірив, що 8 доз вакцини, кілька з яких зробили маловідомими російськими препаратами, врятують його від коронавірусу.

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