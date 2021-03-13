У Йорданії 8 людей задихнулися в COVID-лікарні: глава МОЗ пішов у відставку

У Йорданії 8 пацієнтів, які хворіли на коронавірус, загинули унаслідок відключення кисню в одній із державних лікарень. Після жахливої трагедії глава МОЗ країни Незірі Убейдат подав у відставку.

Міністр охорони здоров'я заявив, що візьме на себе моральну відповідальність за інцидент, що стався у медзакладі міста Ес-Салт. Про це він повідомив на пресконференції в Аммані.

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Що відомо про причини трагедії

За інформацією телеканалу "Аль-Мемлеке", причиною загибелі людей стало припинення подачі кисню до відділення інтенсивної терапії. Стан кількох пацієнтів оцінювали як критичний, у цій лікарні вони лікувалися від COVID-19.

Місцеві ЗМІ зазначають, що медичний заклад взяли в оточення правоохоронці. Там проходила акція протесту родичів загиблих та містян.

Глава МОЗ подав у відставку

Голова МОЗ Йорданії Незірі Убейдат висловив співчуття рідним та близьким померлих і пішов у відставку.

Зі свого боку прем'єр-міністр країни Бешир аль-Хасавне оголосив про початок невідкладного розслідування. Він заявив, що винних у трагедії покарають відповідно до закону.

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