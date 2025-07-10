Скандал із домаганнями в ЛНУ: професор Лось хоче поновитися на посаді та відкидає звинувачення

У Львові у четвер, 10 липня, відбулося судове засідання у справі щодо звільнення з Львівського університету імені Івана Франка Йосипа Лося. 87-річного викладача факультету журналістики звинувачують у домаганнях.

Він хоче поновитися на посаді, відсудити зарплату за час вимушеного прогулу та відкидає всі звинувачення. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

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Що сказав Йосип Лось на засіданні суду

Зазначається, що під час засідання Йосип Лось не дочував та не розумів питань судді, а тому потребував підказок адвоката. Останній казав, що причина у поважному віці його підзахисного.

Ті аргументи не відповідають дійсності, факти не відповідають дійсності. Мені приписують факти, які не мають підстав. Я не вчиняв будь-яких аморальних дій. Ні з того ні з сього з'явилися такі факти,

– заявив професор у судовій залі.

Він говорив про свій авторитет у багатьох країнах, у світовій пресі, називав себе "золотим професором Польщі", а також зазначав, що може заручитися підтримкою тисяч колишніх студентів.

Професор запевняв, що називав студенток "свинями й пацятами" лише на емоціях і що жодних інтимних контактів на роботі не мав.

"Я не звертався до суду, щоб це спростовувати, але журналісти й політики в усьому світі почали дуже негативно це все оцінювати. Бо це приниження честі університету… За 53 роки ніхто жодного разу не відмовився відвідувати мої лекційні заняття", – заявив Йосип Лось.

Прокоментував він й своє звільнення. Вважає, що на комісію тиснули.

Також адвокат викладача заявив, що "немає чітких фактів", які підтверджували б аморальні дії викладача.

Я 10 років працював в Польщі, в Жешувському університеті. Там всебічно мене аналізували, чи я фізично відповідаю… На основі фактів і концепцій… Дякувати Богу, я почуваю себе добре. Я хочу навчати,

– сказав Лось.

Загалом у справі Лося було уже 2 засідання. Після останнього він виходив із суду під вигуки активісток "Феміністичної майстерні" – вони проти його поновлення на посаді.

"Я всім вам бажаю, щоб ваші матеріали друкували французькою мовою. Недавно приїжджали з Франції і мої публікації переводять французькою мовою, я вам бажаю, щоб ви дожили до тих часів, а решту провокацій", – також процитувало Лося Суспільне.

На 17 липня заплановано 3 засідання у цій справі.

Що відомо про звинувачення щодо Йосипа Лося

Нагадаємо, що 25 лютого 2025 року журналістка NGL.media Катерина Родак першою наважилася розповісти про домагання зі сторони Лося.

Вона опублікувала допис у Facebook, у коментарях до якого зібрали десятки колишніх студенток зі схожими історіями.

Професора відсторони від роботи в університеті наступного дня, а звільнили – 5 березня.

Представник Львівського університету Василь Медвідь зауважив, що звільнення викладача вимагали нинішні студенти. Вони відмовлялися ходити на заняття до професора, який себе дискредитував.