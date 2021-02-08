Youtube блокував відеорозмову Навального з його отруйником

8 лютого 2021 , 16:12
Читать новость на русском

На сайті російського опозиціонера Олексія Навального кілька годин не відтворювався запис розмови з його ймовірним отруйником. Натомість відкривався банер-сповіщення, що відео заблоковане. Зараз ролик активний.

Джерело:

"Дождь"

Що відомо про блокування відео Навального

Зранку 8 лютого Youtube блокував відеорозмову Навального з одним зі своїх ймовірних отруйників – військовим хіміком, співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим. Під час розмови опозиціонера був також присутній журналіст Bellingcat Христо Грозєв. Ролик оприлюднили 21 грудня 2020 року та додали меми та уривки з фільмів.

Читайте також: У Росії на аукціоні продали знімок ОМОНівця з портретом Путіна: ціна вражає

Дисклеймер на відео на сайті Навального та на його ютуб-каналі повідомляв, що цей ролик порушує авторські права американської корпорації ViacomCBS. До її складу входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central і інші. Ймовірно, ролик Навального заблокували через вставку з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS.

Коментарі до ролика були відключені. Фрагменти відео з розмовою залишались у доступі на каналах "Навальний Live" і The Insider.

Зараз відео знову доступне.


Скриншот відеорозмови Навального з імовірним отруйником / Канал Олексія Навального

Деталі про розслідування

  • Олексія Навального намагались отруїти у серпні 2020 року. Йому стало погано у літаку. Тож його екстрено госпіталізували в Омську. Потім політика перевезли до Німеччини.
  • На речах опозиціонера та в організмі Навального виявили сліди отрути з сімейства "Новачок". Це підтвердили у 3 незалежних лабораторіях.
  • Російські спецслужби не відкрили кримінальне провадження через отруєння Навального. Натомість видання The Insider, Bellingcat і CNN провели власне розслідування.
  • Впродовж трьох років спецслужби стежили за Навальним. Імена восьми найактивніших працівників ФСБ міжнародні ЗМІ опублікували на своїх сайтах. Це спричинило масштабний міжнародний скандал.
  • Щоб підтвердити інформацію міжнародного розслідування, Олексій Навальний разом із журналістом з Bellingcat подзвонили одному з фігурантів справи. Опозиціонер спілкувався телефоном з військовим хіміком, працівником спецслужб Кудрявцевим. Той розказав деталі замаху на політика.