Youtube блокував відеорозмову Навального з його отруйником

На сайті російського опозиціонера Олексія Навального кілька годин не відтворювався запис розмови з його ймовірним отруйником. Натомість відкривався банер-сповіщення, що відео заблоковане. Зараз ролик активний.

Що відомо про блокування відео Навального

Зранку 8 лютого Youtube блокував відеорозмову Навального з одним зі своїх ймовірних отруйників – військовим хіміком, співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим. Під час розмови опозиціонера був також присутній журналіст Bellingcat Христо Грозєв. Ролик оприлюднили 21 грудня 2020 року та додали меми та уривки з фільмів.

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Дисклеймер на відео на сайті Навального та на його ютуб-каналі повідомляв, що цей ролик порушує авторські права американської корпорації ViacomCBS. До її складу входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central і інші. Ймовірно, ролик Навального заблокували через вставку з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS.

Коментарі до ролика були відключені. Фрагменти відео з розмовою залишались у доступі на каналах "Навальний Live" і The Insider.

Зараз відео знову доступне.



Скриншот відеорозмови Навального з імовірним отруйником / Канал Олексія Навального

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