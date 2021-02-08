Youtube блокував відеорозмову Навального з його отруйником

На сайті російського опозиціонера Олексія Навального кілька годин не відтворювався запис розмови з його ймовірним отруйником. Натомість відкривався банер-сповіщення, що відео заблоковане. Зараз ролик активний.
Джерело:"Дождь"
Що відомо про блокування відео Навального
Зранку 8 лютого Youtube блокував відеорозмову Навального з одним зі своїх ймовірних отруйників – військовим хіміком, співробітником ФСБ Костянтином Кудрявцевим. Під час розмови опозиціонера був також присутній журналіст Bellingcat Христо Грозєв. Ролик оприлюднили 21 грудня 2020 року та додали меми та уривки з фільмів.
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Дисклеймер на відео на сайті Навального та на його ютуб-каналі повідомляв, що цей ролик порушує авторські права американської корпорації ViacomCBS. До її складу входять компанії Paramount, CBS, MTV, Nickelodeon, Comedy Central і інші. Ймовірно, ролик Навального заблокували через вставку з якогось фільму, права на який належать ViacomCBS.
Коментарі до ролика були відключені. Фрагменти відео з розмовою залишались у доступі на каналах "Навальний Live" і The Insider.
Зараз відео знову доступне.
Скриншот відеорозмови Навального з імовірним отруйником / Канал Олексія Навального
Деталі про розслідування
- Олексія Навального намагались отруїти у серпні 2020 року. Йому стало погано у літаку. Тож його екстрено госпіталізували в Омську. Потім політика перевезли до Німеччини.
- На речах опозиціонера та в організмі Навального виявили сліди отрути з сімейства "Новачок". Це підтвердили у 3 незалежних лабораторіях.
- Російські спецслужби не відкрили кримінальне провадження через отруєння Навального. Натомість видання The Insider, Bellingcat і CNN провели власне розслідування.
- Впродовж трьох років спецслужби стежили за Навальним. Імена восьми найактивніших працівників ФСБ міжнародні ЗМІ опублікували на своїх сайтах. Це спричинило масштабний міжнародний скандал.
- Щоб підтвердити інформацію міжнародного розслідування, Олексій Навальний разом із журналістом з Bellingcat подзвонили одному з фігурантів справи. Опозиціонер спілкувався телефоном з військовим хіміком, працівником спецслужб Кудрявцевим. Той розказав деталі замаху на політика.