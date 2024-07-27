Закриють YouTube і замінять на VK: в ISW припустили подальші дії Кремля щодо відеохостингу

У Росії, імовірно, заблокують доступ до YouTube. Таких висновків дійшли аналітики Інституту вивчення війни на підставі заяв чиновників та інсайдерських даних ЗМІ.

Раніше Youtube заблокував канал Московської фондової біржі. Акаунт був заблокований за порушення правил використання відеохостингу.

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Москва може заблокувати доступ до YouTube

Російська влада все частіше сигналізує про свій намір врешті-решт заблокувати YouTube на території Росії і, ймовірно, змусить росіян використовувати соціальні медіаплатформи, що перебувають під впливом або контролем Кремля. Російський федеральний цензор Роскомнагляд звинуватив YouTube у "численних порушеннях" російського законодавства та "неповазі" до Росії та її громадян і попередив, що ці дії є підставою для "вжиття заходів" проти YouTube,

– мовиться в огляді ISW.

Експерти вбачають у цьому нарощування зусиль з контролю за діяльністю росіян в інтернеті та створення культури самоцензури в Росії.

І окупанти роблять перші кроки до справжньої заборони відеохостингу.

Наприклад, очільник комітету Державної думи Росії з інформаційної політики Олександр Хінштейн заявив: найближчими днями YouTube буде завантажуватися на 40% повільніше. Причина – нібито російські дата-центри, які співпрацюють з Google за невизначеними "сірими схемами", мають намір припинити ці схеми.

Цікаво, що раніше російський телекомунікаційний гігант "Ростелеком" заявив, що повільне завантаження YouTube в Росії пов'язане з нестачею російських серверів, на яких розміщується YouTube.

Опозиційне видання "Верстка" написало, що Росія прагне замінити YouTube відеосервісом "Вконтактє" (VK). Про це свідчить намір завантажити всі російськомовні відео з YouTube у сервіс VK до осені 2024 року. ЗМІ покликається на джерело в адміністрації Путіна.

"Вконтактє" цілком підконтрольна владі. Соцмережу очолює Володимир Кирієнко, син заступника глави АП Сергія Кирієнка. Останній, як відомо, керує різними ІПСО.

У Путіна висловилися про цензуру

Як повідомив речник Кремля Дмітрій Пєсков, російське законодавство розширюється й охоплює не тільки "звичайне життя", але й інтернет. Тож цензура має вберегти державних службовців і військових від "дискредитації".

"Схоже, що Кремль намагається створити культуру дотримання вимог цензури, включаючи використання лише схвалених програм і самоцензуру опозиційного або іншого контенту, несприятливого для цілей влади. Кабінет міністрів Росії затвердив список російських програм, які російські виробники техніки повинні попередньо встановлювати на смартфони, планшети, комп'ютери, смарттелевізори та інші подібні пристрої", – зауважують в ISW.