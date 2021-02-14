YouTube у Росії під загрозою блокування: Путін зробив скандальну заяву

Володимир Путін заявив, що не виключає можливості блокування в Росії популярного відеохостингу YouTube. За словами очільника Кремля, під загрозою блокування можуть опинитися й інших міжнародні інтернет-ресурси.

Підставою для блокування YouTube, на думку Путіна, можуть стати ворожі дії. Про це Володимир Путін сказав під час закритої зустрічі з головними редакторами російських видань.

Важливо Кібербезпека, хакери, автономія: як Росія створює свій власний інтернет

Президент Росії запевнив, що згортати закордонні інтернет-сервіси не будуть, поки не з'являться свої. А коли такі будуть запущені, то рішення про блокування певних ресурсів будуть ухвалювати "виходячи з конкретних ситуацій".

У мене, наприклад, немає бажання там щось штучно згвинчувати й закручувати. Але коли вже ворожі дії будуть здійснюватися, то я цього не виключаю,

– заявив Путін.

Водночас він переконаний, якщо у Росії буде альтернатива, то й іноземні сервіси нібито почнуть "поводитися" інакше.

Цензура в Росії: головне

Комітет Держдуми Росії схвалив правки до законопроєкту про штрафи для провайдерів та власників інтернет-сайтів, які не виконують вимогу видалити заборонений в Росії контент.

Відтак великим компаніям YouTube, Twitter і Facebook можуть загрожувати штрафи до мільйонів і навіть мільярдів доларів.

до мільйонів і навіть мільярдів доларів. А з 1 листопада у Росії набрала чинності значна частина положень так званого закону про "суверенний Рунет". Це фактично означає, що інтернет у Росії став ізольованим.

Зауважимо, що нещодавно коментаторам російського телеканалу "Матч ТВ" надіслали список слів, які їм заборонено вживати в ефірі. Ініціатором заборони виступив керівник "Газпрому" Олексій Міллер.