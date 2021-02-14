YouTube в России под угрозой блокировки: Путин сделал скандальное заявление
Владимир Путин заявил, что не исключает возможности блокирования в России популярного видеохостинга YouTube. По словам главы Кремля, под угрозой блокировки могут быть и другие международные интернет-ресурсы.
Источник:The Bell
Основанием для блокировки YouTube, по мнению Путина, могут стать враждебные действия. Об этом Владимир Путин заявил во время закрытой встречи с главными редакторами российских изданий.
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Президент России заверил, что сворачивать зарубежные интернет-сервисы не будут, пока не появятся свои. А когда такие будут запущены, то решение о блокировании определенных ресурсов будут принимать "исходя из конкретных ситуаций".
У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю,
– заявил Путин.
В то же время он убежден, если в России будет альтернатива, то и иностранные сервисы якобы начнут "вести себя" по-другому.
Цензура в России: главное
- Комитет Госдумы России одобрил поправки в законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-сайтов, которые не выполняют требование удалить запрещенный в России контент.
- Поэтому крупным компаниям YouTube, Twitter и Facebook могут угрожать штрафы до миллионов и даже миллиардов долларов.
- А с 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете". Это фактически означает, что интернет в России стал изолированным.
Заметим, что недавно комментаторам российского телеканала "Матч ТВ" прислали список слов, которые им запрещено употреблять в эфире. Инициатором запрета выступил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.
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