Владимир Путин заявил, что не исключает возможности блокирования в России популярного видеохостинга YouTube. По словам главы Кремля, под угрозой блокировки могут быть и другие международные интернет-ресурсы.

Основанием для блокировки YouTube, по мнению Путина, могут стать враждебные действия. Об этом Владимир Путин заявил во время закрытой встречи с главными редакторами российских изданий.

Важно Кибербезопасность, хакеры, автономия: как Россия создает свой собственный интернет

Президент России заверил, что сворачивать зарубежные интернет-сервисы не будут, пока не появятся свои. А когда такие будут запущены, то решение о блокировании определенных ресурсов будут принимать "исходя из конкретных ситуаций".

У меня, например, нет желания там что-то искусственно свинчивать и закручивать. Но когда враждебные действия будут осуществляться, то я этого не исключаю,

– заявил Путин.

В то же время он убежден, если в России будет альтернатива, то и иностранные сервисы якобы начнут "вести себя" по-другому.

Цензура в России: главное

Комитет Госдумы России одобрил поправки в законопроект о штрафах для провайдеров и владельцев интернет-сайтов, которые не выполняют требование удалить запрещенный в России контент.

Поэтому крупным компаниям YouTube, Twitter и Facebook могут угрожать штрафы до миллионов и даже миллиардов долларов.

до миллионов и даже миллиардов долларов. А с 1 ноября в России вступила в силу значительная часть положений так называемого закона о "суверенном Рунете". Это фактически означает, что интернет в России стал изолированным.

Заметим, что недавно комментаторам российского телеканала "Матч ТВ" прислали список слов, которые им запрещено употреблять в эфире. Инициатором запрета выступил руководитель "Газпрома" Алексей Миллер.