Youtube видалив понад 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні
Джерело:The Guardian
YouTube заблокував понад 9 тисяч каналів, на яких поширювали фейкову інформацію щодо війни в Україні. Зокрема, там її називали "визвольною місією".
Так, платформа намагається боротися з порушеннями правил щодо вмісту роликів. Цікаво, що YouTube, на відміну від Facebook та Instagram, в Росії не заборонили.
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9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну, заблокували
YouTube видалив понад 70 тисяч відео та 9 тисяч каналів, пов'язаних з війною в Україні, через порушення правил щодо вмісту. У деяких роликах повномасштабне російське воєнне вторгнення в іншу суверенну державу називали "визвольною місією".
Платформа є надзвичайно популярною в Росії. Попри те, що на YouTube можна побачити відео від опозиціонерів, його поки не заблокували. Окрім цього, його не заборонили й через боротьбу з прокремлівським контентом, який порушує правила спільноти, зокрема політику, яка забороняє заперечувати або применшувати вторгнення Росії в Україну.
З 24 лютого платформа видалила низку російських каналів, зокрема канал прокремлівського журналіста Володимира Соловйова. Також тимчасово заблокували сторінки, пов'язані з міністерствами оборони та закордонних справ Росії, адже там описували війну як "визвольну місію".
У нас є політика щодо серйозних насильницьких подій. Зокрема, вона стосується заперечення глобальних насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Гука. І, звісно, те, що відбувається в Україні, є великою насильницькою подією. І тому ми використали цю політику, щоб вжити безпрецедентні заходи,
– зауважив продуктовий директор YouTube Ніл Мохан.
За його словами, лише в Україні новинний контент про війну на YouTube набрав понад 40 мільйонів переглядів.
"Перша і, мабуть, найголовніша відповідальність – переконатися, що люди, які шукають новини про це, можуть отримати точну, високоякісну та правдиву інформацію на YouTube. Споживання авторитетних каналів на нашій платформі значно зросло, звісно, і в Україні, і в країнах, що її оточують – Польщі, а також у самій Росії", – додав посадовець.
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В YouTube хочуть, щоб росіяни дізнавалися правдиву інформацію про війну без цензури
Наразі невідомо, які саме канали заблокувала платформа. Проте Мохан зазначив, що більшість із них поширювала позицію Кремля щодо вторгнення в Україну.
"У мене немає конкретних даних, але ви можете уявити, що багато з них – це наративи, які надходять від російського уряду або російських акторів від імені російського уряду", – зауважив продуктовий директор YouTube.
Загалом YouTube має близько 90 мільйонів користувачів у Росії. Платформа у відповідь на вторгнення заборонила російським блогерам отримувати дохід від реклами. Таке рішення викликало протести з боку відомого опозиціонера Олексія Навального, який заявив, що добре націлена реклама допомагає протидіяти кремлівській пропаганді.
"YouTube залишається найбільшим сайтом для обміну відео в самій Росії. Тож саме він є місцем, де громадяни Росії можуть отримати інформацію про війну без цензури, в тому числі з багатьох авторитетних каналів, до яких усі ми маємо доступ за межами країни", – додав Мохан.
Минулого тижня російський міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв заявив, що країна не блокуватиме YouTube, попри суперечки щодо вмісту, адже заборона найпопулярнішої російської соцмережі вплине на користувачів.Цікаво! YouTube також заборонив канали, пов'язані з російськими державними ЗМІ, зокрема Russia Today і Sputnik. У Росії наразі заборонені Facebook та Instagram та Twitter.
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