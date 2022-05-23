Youtube видалив понад 9 000 каналів, які поширювали фейки про війну в Україні

YouTube заблокував понад 9 тисяч каналів, на яких поширювали фейкову інформацію щодо війни в Україні. Зокрема, там її називали "визвольною місією".

Так, платформа намагається боротися з порушеннями правил щодо вмісту роликів. Цікаво, що YouTube, на відміну від Facebook та Instagram, в Росії не заборонили.

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9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну, заблокували

YouTube видалив понад 70 тисяч відео та 9 тисяч каналів, пов'язаних з війною в Україні, через порушення правил щодо вмісту. У деяких роликах повномасштабне російське воєнне вторгнення в іншу суверенну державу називали "визвольною місією".

Платформа є надзвичайно популярною в Росії. Попри те, що на YouTube можна побачити відео від опозиціонерів, його поки не заблокували. Окрім цього, його не заборонили й через боротьбу з прокремлівським контентом, який порушує правила спільноти, зокрема політику, яка забороняє заперечувати або применшувати вторгнення Росії в Україну.

З 24 лютого платформа видалила низку російських каналів, зокрема канал прокремлівського журналіста Володимира Соловйова. Також тимчасово заблокували сторінки, пов'язані з міністерствами оборони та закордонних справ Росії, адже там описували війну як "визвольну місію".

У нас є політика щодо серйозних насильницьких подій. Зокрема, вона стосується заперечення глобальних насильницьких подій: від Голокосту до Сенді Гука. І, звісно, ​​те, що відбувається в Україні, є великою насильницькою подією. І тому ми використали цю політику, щоб вжити безпрецедентні заходи,

– зауважив продуктовий директор YouTube Ніл Мохан.

За його словами, лише в Україні новинний контент про війну на YouTube набрав понад 40 мільйонів переглядів.

"Перша і, мабуть, найголовніша відповідальність – переконатися, що люди, які шукають новини про це, можуть отримати точну, високоякісну та правдиву інформацію на YouTube. Споживання авторитетних каналів на нашій платформі значно зросло, звісно, ​​і в Україні, і в країнах, що її оточують – Польщі, а також у самій Росії", – додав посадовець.

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В YouTube хочуть, щоб росіяни дізнавалися правдиву інформацію про війну без цензури

Наразі невідомо, які саме канали заблокувала платформа. Проте Мохан зазначив, що більшість із них поширювала позицію Кремля щодо вторгнення в Україну.

"У мене немає конкретних даних, але ви можете уявити, що багато з них – це наративи, які надходять від російського уряду або російських акторів від імені російського уряду", – зауважив продуктовий директор YouTube.

Загалом YouTube має близько 90 мільйонів користувачів у Росії. Платформа у відповідь на вторгнення заборонила російським блогерам отримувати дохід від реклами. Таке рішення викликало протести з боку відомого опозиціонера Олексія Навального, який заявив, що добре націлена реклама допомагає протидіяти кремлівській пропаганді.

"YouTube залишається найбільшим сайтом для обміну відео в самій Росії. Тож саме він є місцем, де громадяни Росії можуть отримати інформацію про війну без цензури, в тому числі з багатьох авторитетних каналів, до яких усі ми маємо доступ за межами країни", – додав Мохан.

Минулого тижня російський міністр цифрового розвитку Максут Шадаєв заявив, що країна не блокуватиме YouTube, попри суперечки щодо вмісту, адже заборона найпопулярнішої російської соцмережі вплине на користувачів.

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YouTube також заборонив канали, пов'язані з російськими державними ЗМІ, зокрема Russia Today і Sputnik. У Росії наразі заборонені Facebook та Instagram та Twitter.