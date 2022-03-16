YouTube заблокував пропагандистський православний телеканал "Спас"
16 березня 2022 , 09:23Читать новость на русском
Джерело:телеграм Антона Геращенка
Акаунт російського православного телеканалу "Спас" заблокували в YouTube. Відтак в мережі стало на один пропагандистський ресурс менше.
Канал налічував мільйон підписників. Тепер пропагандисти перебиратимуться на російський відеохостинг.
Цікаво Чи може у російських пропагандистів раптово прокинутись совість
Блокування пропагандистів
Перед цим у YouTube повністю заблокували канал однієї з найодіозніших пропагандисток кремля Ольги Скабєєвої.
Крім того, заблокували й інші інформаційні зливні бачки. Наприклад, НТВ, ТНТ, RT, "Росія 1"; "Росія 24"; "Москва 24", "РБК", "Перший канал".