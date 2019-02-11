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      Youtube злякався Москви, – TAZ

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      Youtube вимагає видалити контент про переслідування кримчан
      Youtube вимагає видалити контент про переслідування кримчан / TASS

      Українські журналісти мають видалити відеосюжет про арешт кримськотатарського активіста. Таким чином, Youtube підкоряється вимогам з Росії.

      В "Центрі журналістських розслідувань", що розміщений в Києві, дуже здивувалися, коли 5 лютого отримали листа від юридичного відділку Youtube, який зажадав від редакторів видалення розміщеного ще в 2016 році на Youtube відео. Якщо ця вимога не буде виконана – файл буде знищено. Згідно з поясненнями від Youtube, російська державна установа "Роскомнадзор", яка здійснює нагляд за пресою, телекомунікаціями та захистом даних, звернула увагу на те, що зміст відео нібито порушує закон.

      Майже три роки тому, 17 лютого 2016 року, "Центр журналістських розслідувань" розмістив на Youtube 6-хвилинне відео, в якому змальований арешт кримського татарина Еміра-Усейна Куку, який відбувся неподалік від Ялти. В сюжеті можна побачити сцену заарештування в сільській місцевості, поліцейських, оточуючих селянське подвір'я, дружину та мати, які розповідають про арешт, обшук та умови утримання під вартою.

      кримський татарин Емір-Усейн Куку
      Політв'язень-кримчанин Емір-Усейн Куку

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      Емір-Усейн Куку, як повідомляє німецьке відділення Amnesty International на своїй сторінці – відомий правозахисник з кримськотатарської громади півострова Крим, який після захоплення півострова Росією приєднався до правозахисної групи та документував порушення прав людини.

      В лютому 2016 року він був заарештований за недоведеним звинуваченням, зазначає Amnesty International – нібито він є членом ісламістського руху "Хізб-ут-Тахрір", який є забороненим в Росії в якості екстремістського. Емір-Усейн Куку заперечує будь-який контакт із цим рухом.

      Рука сягає до Києва

      В резолюції Генеральної асамблеї ООН від 22 грудня 2018 року 65 країн висловлюють занепокоєння станом із правами людини в Криму й в цьому зв'язку вказують на долю Емір-Усейна Куку.

      Українські журналісти не можуть збагнути, як це виходить, що рука "Роскомнадзора" сягає аж до Києва. Це може зрозуміти Youtube – пояснює Роман Головенко інформаційній агенції "Укрінформ": "Youtube не хоче втрачати ринок із 100 мільйонами людей. Тому він намагається задовольнити інтереси Росії".

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      Водночас, спроба видалення відео арешту Емір-Усейна Куку, особливо на тлі запланованих Youtube змін в умовах розміщення контенту, є небезпечним прецедентом.

      Можливо, рішення щодо цього відео було ухвалене на нижчому рівні. Youtube винайняв для пострадянського простору російськомовних співробітників, які часто походять з Росії й, таким чином, підтримують російську позицію, – каже Головенко.

      Уряд вирішив втрутитися

      Youtube бажає енергійніше протидіяти фальшивій інформації в науковому напрямкові. До нього належить також і вивчення історії. Таким чином, дуже небезпечно, коли простий співробітник може вирішувати, чи є той чи інший історичний контект фальшивою інформацією.

      Можна уявити собі, що станеться з контентом про українську історію, якщо її правдивість та "рівень екстремізму", а таким чином – право на публікацію будуть оцінюватися російськими цензорами та ботами, – зазначив Головенко.

      Тим часом в справу втрутився український уряд. В листі до Youtube та материнської компанії Google заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова вимагає, аби відеосюжет не видалявся, вимоги "Роскомнадзора" не виконувалися та була звернена увага на методи, якими користується Росія. Вони душать свободу слова, розпалюють ворожнечу та зневажають основні права людини.

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      Автор: Бернхард Класен
      Джерело: TAZ
      Переклад для 24.ua: Борис Немировський

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      Автор: Світові Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Новини Криму ЗМІ Публікації YouTube
      Джерело: 24 Канал
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      Новини за 11 лютого
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