Йшли 4 кілометри під обстрілами з дітьми на руках: окупанти обстріляли біженців з Макарова

Російські окупанти продовжують порушувати усі можливі домовленості та норми. На Житомирщині вони обстріляли автобуси з біженцями.

Оскільки зустріч із ЗСУ для російських окупантів стає прямим квитком залишків їхніх тіл додому, вони обрали тактику тероризму та нападають на мирне населення. Вони не просто бомбардують мирні міста, а й вдираються у домівки та обстрілюють біженців.

До речі Окупанти розстріляли мікроавтобус, в якому їхали на зміну виховательки дитбудинку

Обстріл біженців на Житомирщині

Російські окупанти здійснили обстріл автобусу з біженцями з Макарова. Людям довелося йти 4 кілометри під артобстрілами із дітьми на руках.

У Житомирі їхній автобус із вибитими вікнами зупинився набрати води та дати людям можливість сходити у туалет. У кафе біженців нагодували та забезпечили водою. Згодом їх пересадили в цілі автобуси і відправили далі на захід України.

Обстріляні біженці з Макарова: відео

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