Шахістка Полгар відхилила пропозицію Мадяра стати президенткою Угорщини

Легендарна угорська шахістка Юдіт Полгар відмовилася від пропозиції очолити Угорщину. Вона заявила, що не готова взяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної нації, хоча вдячна за високу довіру.

Про своє рішення вона повідомила на власній фейбук-сторінці.

Що сказала Полгар про прозицію Мадяра стати президенткою Угорщини?

У своїй заяві Полгар наголосила, що сприйняла пропозицію як велику честь і подякувала ініціаторам за довіру. Вона також високо оцінила рішення прем'єра запропонувати на посаду президента незалежного кандидата, який стоїть над партійною політикою.

Водночас шахістка пояснила, що не відчуває у собі достатньо сил, аби взяти на себе історичну відповідальність за об'єднання розділеної угорської нації. Попри відмову, вона пообіцяла всіляко підтримувати нового незалежного президента у досягненні цієї мети.

Петер Мадяр заявив, що шкодує через таке рішення, однак повністю його поважає. Він подякував Полгар за серйозне ставлення до пропозиції, а також за відкритість, гідність і внесок, який вона зробила для угорського народу. Прем'єр також визнав, що його надмірний ентузіазм міг призвести до комунікаційних помилок, які вплинули на розвиток ситуації.

Раніше Мадяр пояснював, що хотів бачити Полгар главою держави до ухвалення нової Конституції Угорщини. За його словами, країні потрібен президент, яким пишався б кожен угорець. Він вважав, що авторитет шахістки ґрунтується не на політичних зв'язках, а на її професійних досягненнях, чесності, наполегливості та бездоганній репутації.

49-річна Юдіт Полгар вважається найвидатнішою шахісткою в історії. Вона очолювала світовий жіночий рейтинг протягом 26 років поспіль, а у 15 років стала наймолодшим гросмейстером у світі. У 2026 році Netflix випустив документальний фільм Queen of Chess, присвячений її кар'єрі.

Очікується, що нового президента Угорщини парламент, у якому партія Петера Мадяра "Тиса" має конституційну більшість у дві третини голосів, обере до 20 серпня – Дня святого Іштвана, національного свята країни.

Нагадаємо, 18 липня, президент Угорщини Тамаш Шуйок підписав конституційну поправку, яка достроково припинила його президентські повноваження. У такий спосіб Мадяр реалізував одну зі своїх ключових передвиборчих обіцянок – усунути з посад високопосадовців, призначених за 16 років правління колишнього прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Тимчасовим виконувачем обов'язків президента буде голова Національних зборів Угорщини Агнеш Форстхоффер.