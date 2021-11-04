Рада призначила Юлію Свириденко на пост першої віцепрем'єрки – міністерки економіки

Верховна Рада на засіданні 4 листопада призначила Юлію Свириденко на посаду першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки. Відповідне рішення підтримали 256 нардепів.

Юлія Свириденко замінить на посаді Олексія Любченка, якого Верховна Рада 3 листопада відправила у відставку.

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Свириденко, виступаючи з трибуни Верховної Ради, окреслила проблеми та назвала дії, які могли б покращити економічну ситуацію в Україні.

Ми маємо стати гнучкішими, відійти від радянських стандартів і сформувати сталі інституції, які зможуть підтримати бізнес у період пандемії,

– наголосила міністерка.

Вона назвала 5 кластерів, які стимулюватимуть створення робочих місць та мають на меті перегляд підходу до держфінансування. Свириденко переконана, що держава має здійснювати продумані інвестиції, врахувавши ефект для економіки.

Ключовими економічними кластерами є:

машинобудування;

енергетика;

IT-галузь;

сільське господарство;

будівництво.

Свириденко звернула свою увагу на тему, яка надзвичайно хвилює українців – тарифи. Вона пообіцяла, що наступного року люди в Україні платитимуть менша за електроенергію. Цього вдасться досягти шляхом термомодернізації.

Наше завдання – зробити так, щоб перелічені проєкти були не для звітності, а для відчутних змін. Я за це готова нести відповідальність,

– підсумувала Свириденко.

Що відомо про Юлію Свириденко

Джерело: Вікіпедія