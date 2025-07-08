Укр Рус
24 Канал Новини України 19-річний мешканець Львова намагався 13 разів незаконно перетнути кордон
8 липня, 12:19
2

19-річний мешканець Львова намагався 13 разів незаконно перетнути кордон

Софія Рожик
Основні тези
  • 19-річного мешканця Львова затримали на пункті пропуску "Тиса" під час 13 спроби незаконного перетину кордону в Угорщину.
  • Юнак не мав документів і намагався знайти кращі життєві умови в ЄС.

Мешканця Львова затримали під час 13 спроби незаконного перетину кордону. Хлопцю 19 років, і він намагався потрапити в Угорщину.

Інцидент стався на пункті пропуску "Тиса". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Західному регіональному управлінні ДПСУ.

Дивіться також Уперше за 2,5 роки: як 8 афганців незаконно пробралися на Рівненщину та до чого тут Росія 

Юнак "штурмував" кордон з листопада

У ДПСУ розповіли, що прикордонники оглядали вантажівки і помітили хлопця, який пішки йшов у сторону кордону з Угорщиною. 

Він при собі не мав жодних документів. 

Хлопець розповів прикордонникам, що має складне матеріальне становище, а тому хотів знайти кращі умови життя у країнах ЄС. 

Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону,
– розповіли у ДПСУ.

Однак, як ця, так і решта 12 спроб закінчилися невдало. Юнак "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною ще з листопада 2024 року.

Його притягнули до адміністративної відповідальності.