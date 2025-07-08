19-річний мешканець Львова намагався 13 разів незаконно перетнути кордон
- 19-річного мешканця Львова затримали на пункті пропуску "Тиса" під час 13 спроби незаконного перетину кордону в Угорщину.
- Юнак не мав документів і намагався знайти кращі життєві умови в ЄС.
Мешканця Львова затримали під час 13 спроби незаконного перетину кордону. Хлопцю 19 років, і він намагався потрапити в Угорщину.
Інцидент стався на пункті пропуску "Тиса". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Західному регіональному управлінні ДПСУ.
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Юнак "штурмував" кордон з листопада
У ДПСУ розповіли, що прикордонники оглядали вантажівки і помітили хлопця, який пішки йшов у сторону кордону з Угорщиною.
Він при собі не мав жодних документів.
Хлопець розповів прикордонникам, що має складне матеріальне становище, а тому хотів знайти кращі умови життя у країнах ЄС.
Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону,
– розповіли у ДПСУ.
Однак, як ця, так і решта 12 спроб закінчилися невдало. Юнак "штурмував" кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною ще з листопада 2024 року.
Його притягнули до адміністративної відповідальності.