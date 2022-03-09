У Криму, Краснодарі та у "псевдореспубліках" росіяни проводять приховану мобілізацію
Джерело:Генштаб ЗСУ
Ворог проводить приховану мобілізацію традиційним для себе вже способом – під виглядом навчальних зборів. Їх "влаштували" на території окупованого Криму, частини Донбасу, а також Краснодарського краю.
У Генштабі ЗСУ кажуть: на такий крок ворог пішов через численні втрати. Мобілізують таємно, аби не викликати протести в суспільстві та не зробити відомим справжній стан справ.
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Противник активізував "набір добровольців"
Аби поповнити своє військо, противник проводить "набір добровольців" вже на українській території. Не виключають росіяни і долучення до бойових дій особового складу з Придністров'я, проте там стан бійців – на низькому рівні.
Також, кажуть у Генштабі ЗСУ, були зафіксовані спроби відрахування юнаків призовного віку з вищих навчальних закладів у Росії. Все – задля того, аби сформувати резерв.
Раніше, як повідомляли у ЗСУ, втрати російських окупантів на українській території перевищили 11 тисяч осіб. У самій країні-агресорці цифр не називають, лише одного разу визнали, що втрати є.