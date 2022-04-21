ЮНЕСКО не проводитиме 45-у сесію в Казані

У Росії не відбудеться 45-а сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Її мали намір проводити в Казані.

Однак Комітет ЮНЕСКО задовольнив вимогу української сторони. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

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Перемога культурного фронту, – Ткаченко

За його словами, це – ще одна перемога культурного фронту.

45-а сесія Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в Казані не відбудеться,

– зауважив Ткаченко.

Він подякував українському представництву в ЮНЕСКО та колегам-міністрам, які допомогли нашій державі в цьому кроці.

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Нагадаємо, що 46 країн-учасниць організації відмовились брати участь у 45-й сесії, поки його очолює Росія.

Наприкінці березня Ткаченко закликав перенести сесію із Казані до Львова.

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