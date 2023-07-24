Гендиректорка ЮНЕСКО висловила співчуття щодо смерті пропагандиста Журавльова в Україні

Генеральна директорка Спеціалізованої установи ООН з питань освіти, науки та культури (ЮНЕСКО) Одрі Азуле вирішила поспівчувати загибелі російського пропагандиста та бойовика Ростислава Журавльова. Він загинув під час обстрілу в Україні.

На сайті ЮНЕСКО 23 липня 2023 року з'явився пресреліз, у якому висловлюються співчуття загибелі пропагандиста. Ростислав Журавльов загинув 22 липня у Запорізькій області.

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Що заявили в ЮНЕСКО

Висловлюю співчуття щодо смерті Ростислава Журавльова і закликаю розслідувати її обставини. Журналісти відіграють важливу роль в інформуванні світу про конфліктні ситуації та повинні бути захищені,

– заявила Одрі Азуле.

Вона також закликала дотримуватись міжнародного гуманітарного права, включно з Резолюцією Ради Безпеки ООН щодо "захисту журналістів в умовах конфлікту".

Варто зазначити, що Ростислав Журавльов вважався пропагандистом російського державного пропагандистського ЗМІ, яке активно поширює пропаганду та брехню. Натомість сам Журавльов, яким мав "ксиву" журналіста, з 2014 року був бойовиком.

Що варто знати про Журавльова

Джерела 24 Каналу розповіли, що Ростислав Журавльов був справжнім нацистом з-поміж представників російської політичної партії "Інша Росія". З 2014 почав відзначатись ще в Криму. Так, він:

у 2014 році заїхав як журналіст у Крим, згодом там з'явились "зелені чоловічки";

Журавльов у Криму брав участь в окупації півострова разом із Гіркіним та іншими росіянами;

був пропагандистом у Донецьку, далі – бойовиком в загонах козаків у так званій псевдореспубліці у Луганській області.

Журналіст Денис Казанський розповів, що Журавльов у 2014 році разом з Губарєвим штурмував Донецьку ОДА і був одним з перших "російських туристів", якого ідентифікували у Донецьку: "Таких, як він, тоді надсилали з Росії до Луганська та Донецька, щоб розпочати на Донбасі заворушення та насильство, оскільки місцеві були не готові до кровопролиття і поводилися досить пасивно та обережно".

Коли було треба, він журналіст. Коли не треба – бойовик. І шкварнули його не з камерою в руках, а з калашом (автоматом Калашникова – 24 Канал),

– заявили джерела 24 Каналу.

Ростислав Журавльов був бойовиком та пропагандистом

Пропагандисти потрапили під обстріл