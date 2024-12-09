Підозрюють у держзраді: президенту Південної Кореї заборонили виїжджати з країни

Президентові Південної Кореї Юну Сук Йолю заборонили виїжджати з країни, допоки тривають рослідування. Йому висунули звинувачення через введення короткочасного воєнного стану.

Таку заборону на Юна Сук Йоля наклало Міністерство юстиції. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Yonhap.

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Юна Сук Йоля звинувачують у державній зраді, заколоті та зловживанні владою. Причина – його рішення на минулому тижні запровадити в країні воєнний стан, який призвів до хаосу.

Пригадаймо! Повідомлення про введення воєнного стану на території Південної Кореї з'явилося 3 грудня. Тоді Юн Сук Йоль зазначив, що ця міра необхідна для "врятування від антидержавних сил". Це рішення президента було скасоване парламентом за кілька годин.

Управління з розслідування корупції для високопосадовців (CIO) повідомило, що запит на видачу наказу вже поданий.

Нагадаємо, раніше Юн Сук Йоль підкреслив, що готовий нести відповідальність за своє рішення і вибачився перед людьми. За рішенням керівної партії, лідер Південної Кореї піде у відставку.